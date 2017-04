Minister Witold Bańka przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym WADA

Minister sportu Witold Bańka został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Będzie reprezentował 47 państw członkowskich Rady Europy.

Jak informuje ministerstwo, kandydatura Bańki została jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie RE ds. WADA.

Nigdy wcześniej żaden przedstawiciel Polski nie piastował funkcji w światowych strukturach antydopingowych na stanowisku o takim znaczeniu.

Polska została doceniona na polu walki z dopingiem, stąd nominacja dla polskiego ministra.

W 2016 r. kierowany przez ministra resort przygotował innowacyjny projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przewiduje on m.in. utworzenie nowoczesnej i wszechstronnie wyposażonej w kompetencje Polskiej Agencji Antydopingowej. Projekt został przyjęty przez rząd 20 grudnia 2016 r.



Formalnie powołanie ministra Bańki na członka Komitetu Wykonawczego WADA nastąpi 18 maja w czasie posiedzenia zarządu tej organizacji. Minister Bańka dopełni kadencję poprzedniego członka komitetu, byłej norweskiej minister ds. sportu, pani Thorhild Widvey, z możliwością reelekcji na lata 2018-2019.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu - międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem.

Komitet Wykonawczy odpowiada za zarządzanie i rzeczywiste prowadzenie polityki Agencji. Formuła działania organów statutowych WADA sprawia, że Komitet Wykonawczy jest w praktyce jedynym organem, w którym dyskutowane są przyszłe rozstrzygnięcia WADA. Choć w większości przypadków to zarząd jest właściwym do podejmowania takich rozstrzygnięć, to jednak Komitet Wykonawczy odpowiada za ich przygotowanie i rekomendowanie Zarządowi. Ponadto Komitet Wykonawczy przyjmuje listę substancji i metod zabronionych oraz wszelkie dokumenty techniczne, w tym związane z praktyką działania laboratoriów antydopingowych.

