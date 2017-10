Minister Bańka zapowiedział program SKS w każdej gminie

Program Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku ma działać w każdej polskiej gminie - zapewnił minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Zdjęcie Minister Witold Bańka (C) i siatkarz Krzysztof Ignaczak (L) podczas konferencji prasowej dot. programu Szkolny Klub Sportowy w Celestynowie /Bartłomiej Zborowski /PAP

- To nasz największy program sportowy - podkreślił minister.

Na realizację tej inicjatywy w 2017 roku przeznaczono 42,6 mln zł. Dzięki tym środkom zorganizowano 530 tys. zajęć dla dzieci i młodzieży w ponad 70 dyscyplinach. Zajęcia prowadzone są przez ponad 13 tys. nauczycieli wychowania fizycznego w około 14 tys. grupach.

- To największy program sportowy w Polsce. W przyszłym roku będzie on działał w każdej gminie w Polsce. Sport niesie za sobą najlepsze wartości i jest najlepszym wychowawcą. Kształtuje, hartuje i przygotowuje dzieci do życia. Program SKS to szczególnie ważny dla nas projekt. W przyszłym roku zamierzamy przeznaczyć na sport powszechny 226 mln zł - powiedział Bańka.

Akcja propagująca ideę SKS odbyła się w hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie. Wzięli w niej udział m.in. były siatkarz Krzysztof Ignaczak, lekkoatleci Piotr Małachowski i Joanna Jóźwik oraz siatkarka plażowa Kinga Kołosińska, którzy uczestniczyli w zajęciach z grupą dzieci. Jóźwik i Małachowski najpierw poprowadzili rozgrzewkę, a potem mini zawody dwóch grup. Z kolei Ignaczak i Kołosińska kierowali zajęciami siatkarskimi.

- Szkolny Klub Sportowy już dziś przynosi realne efekty, a tegoroczna edycja to tylko preludium. W przyszłym roku zwiększymy budżet na ten cel do ponad 54,5 mln zł - zapewnił Bańka.

Szef resortu podziękował przedstawicielom lokalnych samorządów za wsparcie projektu.

- Stale zwiększamy ofertę ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy realne narzędzia wsparcia systemowego. Dzięki temu w bieżącym roku ministerialnymi programami zostało objętych o 37 procent więcej dzieci niż w 2015 roku - dodał Bańka.

Partnerem programu SKS jest PKN Orlen.

- Od lat jesteśmy silnie związani ze sportem i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele warunków musi zostać spełnionych, abyśmy mogli cieszyć się z sukcesów. Wiemy bowiem, że tylko ciągłe zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu pozwoli nam w przyszłości ponownie przeżywać takie chwile, jak choćby niedawny występ polskich lekkoatletów w Londynie - powiedział członek zarządu ds. sprzedaży PKN Orlen Zbigniew Leszczyński.