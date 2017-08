Minister Bańka: Dopinamy umowę ws. konferencji antydopingowej w 2019 r.

Ministerstwo Sportu dopina założenia umowy ze Światową Agencją Antydopingową (WADA) w sprawie przygotowania Światowej Konferencji Antydopingowej w Katowicach w 2019 r. - poinformował PAP w piątek w Katowicach minister sportu Witold Bańka.

Zdjęcie Witold Bańka /Andrzej Grygiel /PAP

Decyzja o przyznaniu Katowicom organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. zapadła w maju br. Będzie to piąta edycja odbywającej się co sześć lat konferencji. Poprzednie odbyły się w Lozannie, Kopenhadze, Madrycie i Johannesburgu. Kandydatura Katowic okazała się lepsza od oferty Genewy i Maskatu (stolica Omanu).

Jak powiedział w piątek minister Bańka, obecnie trwają uzgodnienia zapisów umowy ze Światową Agencją Antydopingową ws. przygotowania konferencji; powołany został też zespół roboczy, w którym pracują przedstawiciele ministerstwa i samorządu Katowic, jako współorganizatora wydarzenia.

- Po podpisaniu umowy wdrożymy już poszczególne działania: to kwestie związane czysto technicznie z agendą, planem, logistyką, bezpieczeństwem. Przygotowania ruszają bezpośrednio po podpisaniu umowy, co nastąpi w najbliższych miesiącach. Wtedy już będziemy bezpośrednio pracowali nad organizacją konferencji - wskazał Bańka.

Zaznaczył, że w Katowicach pojawią się ponad dwa tysiące osób ze środowiska antydopingowego z całego świata. To najważniejsze osoby z punktu widzenia sportu z całego świata, ministrowie, działacze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, działacze międzynarodowych federacji sportowych - wymieniał minister.

Przypomniał, że w Katowicach planowany jest m.in. wybór nowych władz WADA i przegląd Światowego Kodeksu Antydopingowego. Ponieważ konferencja będzie odbywała się przed letnimi igrzyskami olimpijskimi w Tokio w 2020 r. decyzje, które podczas niej zapadną, będą miały bezpośredni wpływ m.in. na najważniejszą imprezę czterolecia.

- To wielki zaszczyt, wielka szansa i wielka okazja. WADA, po Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, to druga najważniejsza organizacja sportowa na świecie. Przez samą organizację tego kongresu już Katowice przechodzą do historii, a wierzę głęboko, że decyzje, które tu zapadną, będą bardzo mocne, bardzo konsekwentne - zaznaczył minister.

Bańka zasygnalizował, że miastu i ministerstwu zależy, aby uczestnikom konferencji pokazać region pod kątem jego walorów turystycznych, a także obiektów sportowych: m.in. Stadionu Śląskiego - w perspektywie planów organizacji na nim lekkoatletycznych mistrzostw Europy w 2022 r. - Zawsze się znajdzie czas, by zorganizować uczestnikom dodatkowe atrakcje - ocenił.

Decyzja o przyznaniu Katowicom organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. zapadła na posiedzeniu zarządu WADA w Montrealu 18 maja br. Minister sportu przedstawiał tam polską ofertę wraz z prezydentem Katowic Marcinem Krupą. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym - przylegającym do hali Spodka.

Bańka akcentował później, że działaczom WADA nie trzeba było przedstawiać Katowic. Mówił, że nie jest to dla sportu miasto anonimowe. W Spodku rozgrywane były mistrzostwa świata siatkarzy czy mistrzostwa Europy w piłce ręcznej i koszykówce. Prezentacja na forum WADA wymagała pokazania m.in. strony gospodarczej i logistycznej katowickiej kandydatury.