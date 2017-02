Michael Phelps mentorem golfisty Jordana Spietha

Najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii amerykański pływak Michael Phelps zaoferował utalentowanemu golfiście Jordanowi Spiethowi (6. miejsce w rankingu światowym) pomoc w treningu mentalnym. Obydwaj spotkali się podczas turnieju golfowego w Arizonie.

Zdjęcie Michael Phelps /AFP

Spieth pomaga natomiast doskonalić Phelpsowi jego umiejętności golfisty.

"To niesamowite, że mogłem z nim - legendą (Phelpsem - przyp.) spędzić tyle czasu i usłyszeć, że zawsze, w każdej chwili mogę liczyć na jego pomoc, poradę, by móc rozwijać się i stawać lepszym. To po prostu niewiarygodna uprzejmość ze strony Michaela. To dla mnie wielki zaszczyt i okazja, z której nie mogę nie skorzystać" - powiedział 23-letni Spieth.

Phelps, który w igrzyskach w Rio de Janeiro sześć razy stanął na podium, w tym pięciokrotnie na najwyższym jego stopniu (200 m st. motylkowym, 200 m st. zmiennym i w sztafetach 4x100 m st. zmiennym oraz 4x100 i 4x200 m st. dowolnym) i powiększył kolekcję olimpijskich krążków do 28, wyraża się o młodym golfiście w superlatywach.

"Jego reakcja na moje słowa była niesamowita. Jest młody, ale ma głowę na karku. Wie czego chce, jest mocny i zdecydowany. Stawia sobie jeden cel: być najlepszym. Chcę mu w tym pomóc, podzielić się doświadczeniem" - powiedział Phelps.

Spieth był jednym z czołowych golfistów, którzy zrezygnowali z udziału w IO 2016, tłumacząc się obawami o zagrożenie zdrowia ze względu na wirus Zika. Golf wrócił do programu igrzysk po długiej przerwie - poprzednio był w nim w 1904 roku.