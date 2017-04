ME w podnoszeniu ciężarów. Loredana Toma ze złotym medalem

Rumunka Loredana Toma uzyskała w dwuboju 226 kg i zdobyła złoty medal w kat. 63 kg w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w chorwackim Splicie. Polka w tej kategorii nie startowała.

Drugie miejsce zajęła Rosjanka Tatiana Aliejewa - 223 kg, a trzecie jej rodaczka Tima Turiewa - 218 kg.

Walka o miejsca na podium toczyła się tylko między tymi trzema zawodniczkami. Po rwaniu liderką była Toma, która uzyskała 100 kg, a dwie kolejne próby do 104 kg spaliła. Drugie miejsce zajmowała Aliejewa - 98 kg, a trzecie Turiewa - 97 kg.

W podrzucie Rumunka, wicemistrzyni Europy z 2014 roku z Tel Awiwu udowodniła, że to właśnie ona przygotowała na zawody w Splicie najlepszą formę. Gładko zaliczyła podejścia do 121 i 126 kg, i gdy już była pewna tytułu, w ostatniej próbie założyła na sztangę 130 kg. Ale - jak się okazało - to był dla niej zbyt duży ciężar.

O drugie miejsce na podium biły się Rosjanki. Turiewa, trzecia po rwaniu, próbowała dwa razy zaliczyć po 127 kg, co dałoby jej medal srebrny, ale oba podejścia spaliła. Jej rodaczka Aliejewa natomiast osiągnęła w trzecim wyjściu na pomost 125 kg i dzięki temu wróci do domu jako wicemistrzyni Europy.

W Chorwacji nie wystąpiły medalistki z 2016 roku z Norwegii. Rosjanka Natalia Chlestkina, które triumfowała w Forde, w tym roku zrzuciła kilka kilogramów i dzień wcześniej została mistrzynią Europy w kat. 58 kg uzyskując w dwuboju 214 kg. Natomiast druga w Norwegii Rosjanka Diana Achmetowa i trzecia Włoszka Giorgia Bordignon nie pojawiły się w Splicie.

Wyniki w kat. 63 kg:

1. Loredana Toma (Rumunia) 226 (100+126)

2. Tatiana Aliejewa (Rosja) 223 (98+125)

3. Tima Turiewa (Rosja) 218 (97+121)

4. Florina Hulpan (Rumunia) 213 (96+117)

5. Sarah Davies (W. Brytania) 208 (90+118)

6. Marija Tymoszczuk (Ukraina) 201 (92+109)