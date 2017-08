Mateusz Bernatek wicemistrzem świata. Trener: To wielki talent

Trener zapaśniczego wicemistrza świata w stylu klasycznym w wadze 66 kg Mateusza Bernatka w klubie AKS Piotrków Trybunalski Henryk Grabowiecki nie krył radości z sukcesu swego podopiecznego. - To wielki talent, potwierdzają to dotychczasowe sukcesy - powiedział.

MŚ w zapasach. Mateusz Bernatek srebrnym medalistą

- Szkolę go od dłuższego czasu. Już w kategorii kadeta rokował wielkie nadzieje na przyszłość. Pamiętam jak Mateusz pojawił się na sali mając cztery lata, aby przyglądać się, jak idzie szkolenie jego bratu Mariuszowi. Przewracał się na macie i widziałem, że sprawia mu to wielką radość. To nasze zapaśnicze dziecko - powiedział trener Grabowiecki.



Zdaniem szkoleniowca główne atuty jego podopiecznego to walka w parterze, szybkie wózki i sprowadzenia. Potrafi wygrać pojedynek nawet wtedy, kiedy na tablicy widnieje niekorzystny dla niego wynik. Nie obawia się zaryzykować szybkiego ataku.



Bernatek zdobywał wcześniej mistrzostwo Europy juniorów, a przed rokiem został złotym medalistą ME do lat 23.



- Czekaliśmy w Piotrkowie Trybunalskim na ten medal seniorskich mistrzostw świata już bardzo długo. Cieszymy się z niego ogromnie. Udział w jego sukcesach mają trenerzy Henryk Grabowiecki i Karol Sala, który opiekował się nim w kategorii kadetów - dodał dyrektor klubu Piotr Stępień, srebrny medalista olimpijski w zapasach z Barcelony w stylu klasycznym w wadze 82 kg.



W klubie z Piotrkowa zapasy uprawia ponad 80 osób we wszystkich grupach wiekowych. Sukcesy odnoszą także garnące się do tej dyscypliny dziewczęta.