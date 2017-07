LŚ hokeistek na trawie: Polska - Anglia 0-3

Polskie hokeistki na trawie przegrały w Johannesburgu z Anglią 0-3 (0-2) w drugim swoim meczu turnieju półfinałowego Ligi Światowej. To druga porażka podopiecznych Krzysztofa Rachwalskiego, które w środę zmierzą się z Irlandią.

Polki nie miały zbyt wiele do powiedzenia w konfrontacji z mistrzyniami olimpijskimi, ale sam wynik, jak i gra wstydu im nie przynosi. Rezultat może mógłby być nieco korzystniejszy, gdyby nie stracona bramka na samym początku spotkania. Sophie Bray odebrała piłkę Karolinie Grocholskiej na połowie Polek i otworzyła wynik meczu.

W pierwszej połowie Angielki miały sporą przewagę, ale tylko raz potrafiły zmusić do kapitulacji Annę Gabarę. Przed zakończeniem pierwszej kwarty biało-czerwone miały dwa krótkie rogi, jednak ich nie wykorzystały.

Po zmianie stron mecz się trochę wyrównał, ale Polkom trudno było stworzyć bramkowe okazje. Przy stanie 3-0 Giselle Ansley nie wykorzystała rzutu karnego.

Na inaugurację turnieju podopieczne Rachwalskiego przegrały z Niemkami 0-1. W środę zmierzą się z Irlandią, a w piątek w ostatnim meczu grupowym z Japonią.

Rozgrywki Ligi Światowej to jednocześnie kwalifikacja do przyszłorocznych mistrzostw świata. By zachować szansę, Polki muszą awansować co najmniej do ćwierćfinału, czyli zająć czwarte miejsce w pięciozespołowej grupie. "Biało-czerwone" jeszcze dotąd nie grały na mundialu.

Wyniki grupy A:

Polska - Anglia 0-3 (0-2)

Bramki: Sophie Bray - dwie (3., 14.), Alex Danson (45.).

Niemcy - Irlandia 2-2 (0-1)

Tabela

1. Niemcy 2 4 3-2

2. Anglia 1 3 3-0

3. Irlandia 2 2 3-3

4. Japonia 1 1 1-1

5. Polska 2 0 0-4