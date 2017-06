Kolejne gwiazdy sportu trafią do Alei Gwiazd we Władysławowie

Piłkarz Artur Boruc, kolarz Tadeusz Mytnik, tenisistka stołowa Natalia Partyka, szermierz Jerzy Pawłowski, supermaratończyk Franciszek Sojka oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner będą mieli od niedzieli swoje gwiazdy w alei we Władysławowie.

Zdjęcie Artur Boruc /AFP

37-letni bramkarz Artur Boruc przedłużył kontrakt z występującym w Premier League zespole Bournemouth do końca sezonu 2017/2018. W latach 2004-2017 występował w reprezentacji Polski. Był uczestnikiem mistrzostw świata 2006 i Europy w 2008 i 2016 roku. Karierę sportową rozpoczął w Pogoni Siedlce. Potem bronił bramki Legii Warszawa (1996-1999), Celticu Glasgow (2005-2010, Fiorentiny (2010-2012), Southampton (2012-2015). Do Bournemouth został wypożyczony w 2014 roku i jest jednym z silniejszych ogniw drużyny.

Znany w peletonie i w sportowym życiu z zawziętości, twardego charakteru oraz humoru 67-letni Tadeusz Mytnik ma w kolekcji srebrny medal igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku w jeździe drużynowej na czas. Z mistrzostw świata popularny "Tony" przywiózł trzy krążki, także w tej samej konkurencji. Złote medale wywalczył w Barcelonie w 1973 oraz Yvoir dwa lata później, natomiast brązowy w San Cristobal w 1977 roku. Nieliczne porażki tłumaczy faktem, że urodził się trzynastego.

Popularna, zwłaszcza w Azji tenisistka stołowa, urodzona 27 lipca 1989 roku w Gdańsku Natalia Partyka to czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, która mimo niepełnosprawności (urodziła się bez prawego przedramienia) doprowadziła swoją grę do perfekcji. Startowała cztery razy w paraolimpiadzie (od Aten do Rio de Janeiro) oraz trzykrotnie w igrzyskach olimpijskich (Pekin, Londyn, Rio de Janeiro). Jej podstawowy atut to obustronny atak topspinowy, z nastawieniem na forhend blisko stołu.W paraolimpiadach wywalczyła 5 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy. Dorobek z MŚ (4-1-0) i ME (0-1-3).

Nieprzeciętnie uzdolniony Jerzy Pawłowski, już po roku treningów w grupie "cudownych dzieci" pod okiem Janosa Keveya zdobył wicemistrzostwo Polski w szabli, a w wieku 18 lat znalazł się w kadrze narodowej. Podczas debiutu olimpijskiego w 1952 roku w Helsinkach dotarł do półfinału turnieju indywidualnego. Urodzony 25 października 1932 roku i zmarły 11 stycznia 2005 roku, także w Warszawie Pawłowski był jedynym obok strzelca Adama Smelczyńskiego polskim sportowcem, który uczestniczył w sześciu igrzyskach olimpijskich (1952-1972) z których przywiózł 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy medal. W mistrzostwach świata wywalczył 7 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych krążków. Za współpracę z obcym wywiadem (NATO i CIA) skazano go w maju 1976 roku na 25 lat więzienia. Po 10 latach i 44 dniach odzyskał wolność i został ułaskawiony przez ówczesną Radę Państwa.

Długoletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego 63-letni Apoloniusz Tajner, absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, specjalizował się w kombinacji norweskiej, kilkakrotnie wywalczył tytuł mistrzowski juniorów w kraju, a w mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej był piątym zawodnikiem. Większe sukcesy odniósł, kiedy prowadził reprezentację Polski w skokach narciarskich. To pod jego wodzą Adam Małysz trzykrotnie z rzędu zdobył Kryształową Kulę, tyle samo razy mistrzostwo świata i jedno wicemistrzostwo oraz wygrał 49. Turniej Czterech Skoczni, a z igrzysk olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku przywiózł srebrny i brązowy medal. 9 grudnia 2001 roku po raz pierwszy w mistrzostwach świata biało-czerwoni zdobyli medal, plasując się za Finami i Japończykami.

Mieszkaniec Władysławowa, urodzony 10 lipca 1942 roku, Franciszek Sojka specjalizuje się w biegach długodystansowych. Ponad 35 lat bierze udział w biegach maratońskich i dłuższych. Zaliczył ponad sto takich imprez. 8 września 2007 roku w holenderskim Winschoten zawodnik MKS Władysławowo zdobył złoty medal mistrzostw świata i Europy w biegu na 100 km w kategorii M65 uzyskując czas 11:22.38.

Aleja Gwiazd Sportu to pierwsza w Polsce aleja poświęcona polskim i zagranicznym zawodnikom. Powstała z inicjatywy Jerzego Szczepankowskiego, Macieja Baranowskiego oraz burmistrza Władysławowa Adama Drzeżdżona. Została utworzona w 2000 roku. Po niedzielnej uroczystości będzie liczyła 118 gwiazd.