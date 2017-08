Kielce ubiegają się o miano Europejskiego Miasta Sportu 2018. Obiekty sportowe w stolicy regionu świętokrzyskiego w dniach od 16 do 18 sierpnia wizytować będzie międzynarodowa komisja, która podejmie decyzję o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu tej kandydatury.

Zdjęcie Mecz Korony z Jagiellonią na stadionie w Kielcach /Piotr Polak /PAP

Kilka miesięcy temu prezydent miasta Wojciech Lubawski i poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Wenta zgłosili kandydaturę Kielc do tytułu Europejskiego Miasta Sportu 2018 w kategorii miast od 200 do 300 tysięcy mieszkańców.

- Musimy mieć świadomość własnej wartości. Mamy cztery drużyny w Ekstraklasie. To sport zawodowy, ale oprócz niego sukcesami mogą się pochwalić lekkoatleci, bokserzy, łucznicy czy bilardziści - powiedział Lubawski, uzasadniając udział w konkursie.

- Posiadamy doświadczenie w organizacji dużych imprez sportowych. Ostatnie młodzieżowe mistrzostwa Europy w piłce nożnej były dla naszego miasta dużym sukcesem, podobnie jak Igrzyska Polonijne. W przyszłym roku odbędą się u nas mistrzostwa Europy juniorek w piłce ręcznej. Chcemy pokazać organizatorom konkursu, że Kielce to piękne miasto, w którym sport odgrywa dużą rolę - podkreślił prezydent Kielc.

Wenta dodał, że stolica regionu świętokrzyskiego nie musi się wstydzić swojej bazy sportowej i ma wszelkie szanse na zwycięstwo w konkursie. - Najważniejszym elementem tego przedsięwzięcia jest dostęp do infrastruktury sportowej przeciętnego obywatela. Ten konkurs to szansa dla miasta na pozyskanie środków na projekty dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, związanych nie ze sportem zawodowym, ale aktywnością ruchową całego społeczeństwa - zaznaczył.

Według Lubawskiego, udział w konkursie i ewentualne zwycięstwo, to dla miasta doskonała promocja. "Jeśli chcemy istnieć w mediach komercyjnych i niekomercyjnych, to trzeba płacić za to miliony złotych. Tytuł Europejskiego Miasta Sportu to z jednej strony powód do dumy, ale z drugiej ogromne korzyści pijarowskie" - podkreślił.

W dniach od 16 do 18 sierpnia kielecką bazę sportową wizytować będzie Komisja Ewaluacyjna konkursu, która zadecyduje o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Kielc.

Organizatorem konkursu jest European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe), organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli. Od 2001 roku przyznaje nagrodę Europejskiej Stolicy/Miasta/Społeczności Sportu dla miasta wyróżniającego się wysokim poziomem kultury fizycznej, propagującego zasady "fair-play", zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, budowaniem poczucia wspólnoty, włączenia społecznego poprzez sport oraz czerpania satysfakcji z uprawiania sportu.

Tytuł przyznawany jest na corocznej gali w Parlamencie Europejskim w Brukseli, na przełomie października i listopada.