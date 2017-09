Kielce Europejskim Miastem Sportu 2018

Kielce zostały wybrane Europejskim Miastem Sportu w 2018 roku. Stolica regionu świętokrzyskiego w walce o ten prestiżowy tytuł pokonała m.in. włoskie San Remo, portugalską Bragę i holenderskie Arnhem.

Zdjęcie Bogdan Wenta jeszcze jako trener Vive Kielce /AFP

O wyborze Kielc poinformował poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Wenta.

European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli. Od 2001 roku przyznaje tytuł Europejskiej Stolicy, Miasta i Społeczności Lokalnej Sportu dla miejscowości wyróżniającej się wysokim poziomem kultury fizycznej, propagującej zasady fair-play, zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, budowaniem poczucia wspólnoty, włączenia społecznego poprzez sport oraz czerpania satysfakcji z jego uprawiania.

- Nasza wspólne działania przyniosły efekty. Kielce otrzymały zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Sportu 2018 - podkreślił Wenta, który przez kilka miesięcy wraz z władzami Kielc przygotowywał aplikację do tego konkursu.

- Na ten sukces wiele osób pracowało przez wiele lat. W ten sposób budujemy obraz i wizerunek naszego miasta. To splendor nie tylko dla Kielc, regionu świętokrzyskiego, ale i całej Polski. To także szansa na powstanie kolejnych obiektów sportowych i rekreacyjnych w naszym mieście - dodał prezydent Wojciech Lubawski.

W sierpniu przedstawiciele ACES Europe wizytowali kieleckie obiekty sportowe i rekreacyjne. Odwiedzili m.in. stadion piłkarski przy ulicy Ściegiennego, Halę Legionów, stadion lekkoatletyczny i krytą pływalnię "Delfin" przy ulicy Krakowskiej.

- Przekonaliśmy się, że w tym mieście sport się rozwija. Nie mówię tylko o sporcie zawodowym, ale również o tym powszechnym, który dostępny jest dla ogółu społeczeństwa. Również obiekty i ich utrzymanie są na dobrym poziomie - mówił wówczas sekretarz generalny ACES Europe Hugo Alonso.

Rywalami Kielc w walce o tę prestiżową nagrodę były 24 miasta, m.in. włoskie San Remo, portugalska Braga, litewska Kłajpeda i holenderskie Arnhem.

Tytuł dla Europejskiej Stolicy, Miasta i Społeczności Lokalnej Sportu 2018 wręczony zostanie zwycięzcom konkursu na uroczystej gali 6 grudnia w Brukseli.