Igrzyska 2024. Paryż bliżej organizacji, opinie wciąż podzielone

We wrześniu członkowie MKOl podejmą decyzję ws. organizacji igrzysk w 2024 i 2028 roku. Kandydują tylko Los Angeles oraz Paryż, który - na co wiele wskazuje - zorganizuje największą imprezę sportową za siedem lat. Głosy w tej sprawie w stolicy Francji wciąż są jednak podzielone.

Zdjęcie Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego /AFP

Pomysł organizacji letniej olimpiady w Paryżu nie podoba się m.in. miejskiej radnej Danielle Simonnet z Partii Lewicy, która skrytykowała władze, że nie zorganizowały żadnej debaty z udziałem społeczeństwa.

"Z całą pewnością dlatego, że obawiają się wyniku takiej debaty bądź referendum, które w innych krajach i miastach zakończyły się odrzuceniem igrzysk w ich obecnym kształcie. Są one bowiem zbyt ogromnym przedsięwzięciem, bardzo kosztownym, odbijającym się na kieszeni podatnika" - zwróciła uwagę Simonnet.

Jak wskazywała, igrzyska nakładają przede wszystkim obowiązek wybudowania konkretnej infrastruktury, która często nie odpowiada lokalnym potrzebom.

"Czy to w dziedzinie komunikacji miejskiej, gdzie okazuje się, że chodzi jedynie o szybkie dojazdy między wioską olimpijską a stadionami, czy między stadionami a lotniskami, podczas gdy brakuje inwestycji w nowe, przydatne połączenia międzymiastowe. Tak samo, jeśli chodzi o obiekty sportowe, np. mamy bardzo biedny podparyski departament Seine-Saint-Denis, który ma ogromne braki w tym zakresie. Ale planowane tam na igrzyska obiekty są zdecydowanie za duże i nie odpowiadają potrzebom lokalnej społeczności" - uważa paryska radna.

Argumentowała też, że organizacja olimpiady wiąże się z "nawałnicą reklam międzynarodowych marek i koncernów, dla których igrzyska będą jedynie polem walki o nowych konsumentów".

"Sport ich w ogóle nie obchodzi, podobnie jak aspekt święta braterstwa i jedności między narodami, który może się w trakcie igrzysk przejawiać" - podkreśliła.

Gorącym zwolennikiem przeprowadzenia w stolicy Francji igrzysk jest natomiast Armand De Rendinger, specjalista ruchu olimpijskiego, lobbysta, który odpowiadał wcześniej m.in. za promocję kandydatury Albertville, które z sukcesem ubiegało się o organizację zimowej olimpiady w 1992 roku.

Jego zdaniem, podstawowym atutem paryskiej kandydatury jest - po pierwsze - udowodnienie, iż miasto tak światowo rozpoznawalne, tak wielka stolica europejska jest w stanie zorganizować igrzyska "po staremu". "Czyli w obrębie tradycyjnej struktury zabudowań, igrzyska na 'ludzką skalę'" - wspomniał.

"A po drugie, igrzyska byłyby świetną promocją wizerunku francuskiego społeczeństwa, odbieranego jako młode, pełne entuzjazmu i wiary w przyszłość. To jednak nie wystarczy, by wygrać. Paryż musi pokazać, że Francja jest lojalnym partnerem MKOl i przyczynia się do jego dobrego wizerunku" - nadmienił De Rendinger.

Według niego, w przeciwieństwie do Los Angeles, Paryż promuje wizję igrzysk bardziej kulturową i historyczną, igrzysk organizowanych w mieście o dużej koncentracji obiektów sportowych i infrastruktury, gdzie sportowcy nie będą mieli daleko z wioski olimpijskiej na tereny zmagań i gdzie będą również mogli doświadczyć codziennego życia miasta, stosunkowo małego, w którym jednak przemieszczanie się nie jest wcale takie proste.

"Zatem Paryż, organizując w sposób przekonujący wartościowe igrzyska, do czego jest całkowicie zdolny biorąc pod uwagę jego doświadczenie w organizacji dużych międzynarodowych wydarzeń, będzie w stanie pokazać, że można przeprowadzić igrzyska w tradycyjnym europejskim mieście. Tym samym w przyszłości MKOl będzie mógł liczyć na większą liczbę miast-kandydatów niż wycofujących się z powodu nadmiernych kosztów" - analizował.

Ostateczna decyzja zapadnie we wrześniu na sesji MKOl w Limie. W ostatnich dniach przedstawiciele Los Angeles zadeklarowali, że to miasto jest gotowe zostać gospodarzem najważniejszej imprezy sportowej także w 2028 roku i takim rozwiązaniem też byliby usatysfakcjonowani.