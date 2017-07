Igrzyska 2024. MKOl przyjmie w Lozannie kandydatów na gospodarzy

Kandydaci na organizatorów igrzysk olimpijskich w 2024 roku zaprezentują we wtorek swoje oferty Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu. Delegacje z Paryża i Los Angeles wystąpią przed zgromadzeniem MKOl w Lozannie. Tę pierwszą wesprze prezydent Emmanuel Macron.

Zdjęcie Rafael Nadal /AFP

Paryż i Los Angeles to jedyne miasta, które ubiegają się o status gospodarza letnich igrzysk za siedem lat. Wiele wskazuje na to, że to z nich, które przegra głosowanie, zostanie gospodarzem imprezy cztery lata później. MKOl podejmie prawdopodobnie obie decyzje 13 września na kongresie w Limie.

Reklama

Przedstawiciele obu komitetów organizacyjnych mają stawić się w siedzibie MKOl już w poniedziałek po południu. Macron jest umówiony na kolację z przewodniczącym Thomasem Bachem, zamierza też zabiegać o poparcie poszczególnych członków Komitetu Wykonawczego.

O głosy dla stolicy Francji stara się też wielu sportowców. Poparcie dla kandydatury Paryża wyrazili m.in. hiszpański tenisista Rafael Nadal, nowozelandzki rugbista Dan Carter, jamajska lekkoatletka Elaine Thompson czy duński piłkarz ręczny Mikkel Hansen.

"Sportowcy są najważniejsi dla naszej kandydatury, dlatego z dumą przyjmujemy ich poparcie" - powiedział przedstawiciel komitetu organizacyjnego Tony Estanguet.

Według Francuzów, łącznie za ich kandydaturą opowiedziało się 105 medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, w tym 32 mistrzów.

Z kolei w skład delegacji z Los Angeles weszli m.in. była pływaczka Janet Evans czy lekkoatleci Allyson Felix i Michael Johnson.

Przewodzący tej kandydaturze Casey Wasserman zapewnił, że igrzyska w tym mieście byłyby bezpieczne, miałyby odpowiednie zaplecze technologiczne i rozpoczęłyby "nową erę" olimpijską.

"Jesteśmy przekonani, że Los Angeles ma znakomity plan na igrzyska w 2024 roku" - podkreślił Wasserman.

"Los Angeles to idealne olimpijskie miasto i właściwy partner dla MKOl" - dodał burmistrz miasta Eric Garcetti.

Wtorkowe prezentacje mają potrwać po 45 minut, a po każdej z nich przewidziano pół godziny na pytania od 95 przedstawicieli MKOl.