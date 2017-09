Igrzyska 2024 - MKOl grozi ciężarowcom wykluczeniem za doping

Koniec tolerancji dla dopingowiczów? Może dojść do usunięcia z programu igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku podnoszenia ciężarów, jeżeli dyscyplina nie poradzi się z problemem dopingu - wynika z ustaleń podjętych podczas sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w Limie.

Zdjęcie John Coates - wiceprzewodniczący MKOl. /AFP

MKOl, który w piątek zagroził Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) bardzo poważnymi sankcjami, zażądał, aby do grudnia został przedstawiony nowy, skuteczny program walki z dopingiem.

"Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne, jeżeli federacja nie będzie sobie w stanie samodzielnie poradzić z narastającym problemem, dyscyplina będzie musiała ponieść tego konsekwencje. Nadzór nad programem walki z dopingiem będzie prowadził nie tylko MKOl, ale także Trybunał ds. Sportu w Lozannie (CAS) oraz Światowa Agencja Antydopingowa (WADA)" - zakomunikował w Limie wiceprzewodniczący MKOl Australijczyk John Coates.

W stanowisku MKOl podkreślono, że nie można tolerować sytuacji, gdy podczas tych samych zawodów sztangistów ponad połowa zwycięzców zostaje zdyskwalifikowana za stosowanie zabronionych środków.

Ustalenia sesji MKOl w Limie dotyczące dopingu w podnoszeniu ciężarów to już drugi w ostatnich dniach apel władz światowego sportu w tej sprawie. We wtorek CAS wezwał IWF do wycofania z tegorocznych mistrzostw świata w amerykańskim Anaheim dziewięciu reprezentacji narodowych najbardziej zagrożonych dopingiem.

Sprawa dotyczy reprezentacji, których zawodnicy i zawodniczki (minimum trzy osoby) podczas powtórnych badań próbek pobranych w trakcie igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 i Londynie w 2012 roku zostali przyłapani na stosowaniu zabronionych środków. Chodzi o ekipy Rosji, Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Turcji i Chin.

Do rozpatrzenia wniosku CAS została powołana w IWF specjalna trzyosobowa komisja. Jej zadaniem jest przygotowanie stanowiska na posiedzenie komitetu wykonawczego IWF, który zbierze się w Bukareszcie w dniach 30 września - 1 października.

Jak podkreślił CAS, sprawa sankcji w stosunku do wszystkich dziewięciu państw nie jest jednoznaczna i będzie wymagała indywidualnego rozpatrzenia. W przypadku jednych ekip narodowych były bowiem tylko trzy wykryte przypadki, natomiast w innych m.in. Rosji i Kazachstanu - dziesięć.

Mistrzostwa świata zaplanowane są na przełomie listopada i grudnia w Anaheim.