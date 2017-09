Igrzyska 2024 i 2028. Paryż i Los Angeles zatwierdzone jako gospodarze

Paryż i Los Angeles zostały oficjalnie zatwierdzone jako gospodarze letnich igrzysk - odpowiednio - w 2024 i 2028 roku. Wyboru dokonano podczas sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w Limie.

Zdjęcie Szef MKOl, Thomas Bach (w środku) wraz z przedstawicielami miast gospodarzy IO - mer Paryża, Anne Hidalgo (z lewej) i burmistrzem Los Angeles, Erikiem Garcettim /AFP

Po raz drugi w historii na jednej sesji MKOl zadecydowano o gospodarzach dwóch kolejnych igrzysk. Tak było także w 1921 roku, kiedy wybrano Paryż (1924) i Amsterdam (1928).

Los Angeles w przeszłości już dwukrotnie gościło letnie zmagania olimpijskie (1932, 1984), podobnie jak Paryż (1900, 1924).



Najważniejsze fakty o igrzyskach w Paryżu:

Mieszkańców: 2,2 mln, razem z przedmieściami ok. 10 mln.

Dotychczasowe igrzyska: 1900, 1924.

Planowany budżet: Paryż nie chce wydać więcej niż 6,2 mld euro. 70 procent obiektów już jest, a pozostałe mają zostać wybudowane systematycznie. Wszystkie mają powstać w centrum miasta oraz w oddalonym o ok. 10 km Saint-Denis.

Zalety: Igrzyska mają odbywać się w sercu miasta, wyścig kolarski na Polach Elizejskich, siatkówka plażowa przy Wieży Eiffla, tenis na kortach Rolanda Garrosa.

Odległości: 80 procent wszystkich obiektów ma być oddalonych o ok. 10 km od wioski olimpijskiej. Organizatorzy obiecują, że 85 procent sportowców będzie miało nie więcej niż 30 minut drogi do aren, gdzie będą rywalizować o medale. Tylko żeglarstwo zaplanowane jest w Marsylii, a regaty odbędą się na Morzu Śródziemnym.

Kłopoty: Po ostatnich atakach terrorystycznych, w tym m.in. nieopodal Stade de France, zostały mocno wzmocnione środki bezpieczeństwa. Mimo wszystko w cieniu rywalizacji pozostanie strach.

Stadion Olimpijski: Ma nim być Stade de France, który może pomieścić 80 tys. widzów. Został wybudowany na piłkarskie mistrzostwa świata w 1998 roku.

Wioska olimpijska: Cite du Cinema mieści się w Saint Denis. Zajmuje obszar 50 hektarów i będzie mogła pomieścić 17 tys. gości. Oddalona jest o 11 km od centrum miasta i zaledwie trzy kilometry od Stade de France.

Najważniejsze fakty, dotyczące igrzysk w Los Angeles:

Motto: "Podążaj za słońcem".

Mieszkańców: ok. 4 mln.

Dotychczasowe igrzyska: 1932, 1984.

Zaplanowany budżet: Los Angeles planuje wydać ok. 5,3 mld dolarów. Ma zostać to całkowicie pokryte przez sponsorów oraz wpływy z biletów. MKOl obiecał dofinansowanie w wysokości 1,8 mld dolarów.

Zalety: - Będziemy opierać się na tym, co mamy, a nie na tym, co mamy zbudować - mówią przedstawiciele miasta. Wszystkie obecne obiekty sportowe mają zostać wykorzystane. Od nowa powstać mają jedynie jeździecki i rowerowy parkur oraz tor kajakowy. Już teraz budowany jest także stadion na 70 tys. widzów, który wykorzystywany będzie na co dzień przez miejscową drużynę piłkarską.

Odległości: Do wszystkich obiektów będzie można się dostać z wioski olimpijskiej w ciągu 40 minut. Planowane są cztery duże ośrodki, w których odbywać będzie się rywalizacja.

Ryzyko: Jedenaście lat do igrzysk to długi okres, a to oznacza, że obecna euforia może z powodów politycznych lub ekonomicznych do 2028 roku mocno opaść.

Stadion Olimpijski: Memorial Coliseum może pomieścić prawie 90 tys. widzów. To jedyny obiekt, który był już wykorzystywany także w trakcie dwóch poprzednich igrzysk - w 1932 i 1984 roku. Tu mają odbyć się ceremonia otwarcia, zamknięcia oraz zawody lekkoatletyczne.

Wioska olimpijska: Nie powstanie nowa, ale zostanie wykorzystany do tego celu kampus Uniwersytetu Kalifornijskiego. To o tyle wygodne rozwiązanie, że na miejscu jest stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe oraz baseny. To oznacza, że sportowcy niemal w zasięgu ręki będą mieli obiekty treningowe.