Gimnastyczka Gabby Douglas ma sobowtóra, lalkę Barbie

Podwójna mistrzyni olimpijska z Londynu w gimnastyce Gabby Douglas ma sobowtóra, lalkę Barbie, która w tym tygodniu trafiła do sklepów w USA. Pierwsza w historii Amerykanka ze złotem indywidualnym w wieloboju i w drużynie pomagała w projektowaniu zabawki.

Zdjęcie Gabby Douglas /AFP

- To było zabawne móc uczestniczyć w procesie powstawania lalki. Naprawdę wygląda jak ja - powiedziała dziennikowi "US Today" 21-letnia Douglas, pierwsza czarnoskóra gimnastyczka, która sięgnęła po olimpijskie złoto w wieloboju indywidualnym.

Reklama

Wybierała stroje dla lalki, ich kolorystykę, a nawet fakturę jej włosów.

Douglas, która historyczny sukces wywalczyła w IO w Londynie w wieku zaledwie 16 lat, ma także trzeci tytuł olimpijski - zdobyła go z drużyną w Rio de Janeiro w 2016 r.

Amerykanka w 2012 r. został wybrana najlepszą sportsmenką w tradycyjnym plebiscycie amerykańskiej agencji prasowej Associated Press. Kibice nadali jej wówczas przydomek "Flying Squirrel" ("Latająca wiewiórka").

- Jeśli masz pasję i kochasz to, co robisz, angażuj się w to na sto procent, całym swoim sercem - powiedziała Douglas, która chce inspirować młodych ludzi do poszukiwania własnych dróg życiowych.