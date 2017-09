Francuskie laboratorium antydopingowe zawieszone przez WADA

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) tymczasowo odebrała akredytację francuskiemu laboratorium w Chatenay-Malabry pod Paryżem. W oficjalnym oświadczeniu napisano, że powodem zawieszenia są "problemy z analizą".

Nieprawidłowości stwierdzono po wykryciu zanieczyszczenia próbek pobranych od kulturystów kontrolowanych na obecność sterydów w ich organizmach.

Laboratorium jest zawieszone od niedzieli 24 września do odwołania. Jedyna we Francji tego typu placówka nie może prowadzić żadnych czynności związanych z dopingiem, w tym analiz próbek moczu i krwi. Te, które oczekują tam na badanie, zostaną przewiezione do innych laboratoriów WADA.

W 2016 roku podparyskie laboratorium przeanalizowało ok. 13,5 tysiąca próbek. Znane jest m.in. z opracowania pierwszego na świecie testu pozwalającego wykryć EPO.