Finał Survival Race 2017 w Warszawie

Już 17 września na wszystkich chętnych będą czekać ekstremalne doznania w postaci miejskiego biegu z przeszkodami Survival Race. Okolice warszawskiego AWF-u zamienią się w arenę walki z własnymi słabościami oraz wzajemnej motywacji i współpracy. Chcesz sprawdzić swoją siłę charakteru oraz przeżyć niesamowitą przygodę, którą będziesz długo wspominać? Bilety są jeszcze dostępne!

Zdjęcie Uczestnicy Survival Race muszą zmierzyć się z różnymi przeszkodami /Informacja prasowa

Wydarzenie w Warszawie to wielki finał sezonu 2017, który należał do wyjątkowych pod względem frekwencji: w poznańskiej wersji miejskiego biegu z przeszkodami wzięło udział 5,5 tys. uczestników, zaś we Wrocławiu pojawiło się aż 6 tys. zawodników! Liczby te udowadniają popularność, jakimi cieszą się tego typu aktywności.





Sprawdź swoje możliwości - wybierz dystans dla siebie

Na osoby rozpoczynające swoją przygodę z ekstremalnymi zawodami czekać będzie dystans Starter - 3 km z około 15 przeszkodami. Dla bardziej zaawansowanych śmiałków przygotowano trasę Warrior liczącą około 30 przeszkód na dystansie 6 km oraz formułę Machine z około 50 przeszkodami na trasie 12 km. Zawodnicy uwielbiający przekraczać granicę mogą sprawdzić się w morderczych Animal i Monster, obejmujących kolejno podwójne i potrójne pokonanie dystansu MachineE.

Uczestnicy w warszawskim Survival Race pobiegną przez nadwiślańskie trasy, pustynne przeprawy i wąskie dukty lasów Bielańskich, jednak zawodnikom przyjdzie się zmierzyć nie tylko z trudnościami terenu, ale i z specjalnie przygotowanymi przez organizatorów przeszkodami, które sprawdzają każdy mięsień próbujących je pokonać. - Wśród przeszkód cieszących się największą popularnością na prowadzenie wybija się zdecydowanie Quarter Pipe, czyli gigantyczna, 4-metrowa rampa. Może to brzmieć przerażająco, ale na naszej stronie internetowej survivalrace.pl można znaleźć zestawy ćwiczeń przygotowujące m.in. do jej pokonania - mówi Dawid Lewandowski, organizator Survival Race.



Atrakcje nie tylko dla uczestników - przyjdź i kibicuj!

Zmagania uczestników z widowiskowymi przeszkodami będzie można podziwiać dzięki strefom kibica. Oprócz tego organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje, z których będą mogli skorzystać nie tylko zawodnicy, ale i kibice. Na terenie festiwalowego miasteczka znajdzie się strefa food trucków z napojami i jedzeniem (np. unikatowym burgerem Forrest od Pasibus przygotowanym specjalnie na wydarzenie!) oraz strefy partnerów, m.in. namiot Microsoft z konsolami Xbox One, grami ruchowymi Kinect oraz komputerami Microsoft Surface Pro 4. Dostępny będzie również specjalnie przygotowany dla dzieci tor z przeszkodami Survival Race Kids, który będzie dostosowany do dzieci od 3 do 13 roku życia. Bilety na wersję Kids dostępne są w sklepie internetowym w cenie 40 zł, zaś na miejscu wydarzenia w cenie 45 zł.



Biegnąc, pomagasz

Istotnym aspektem wydarzenia Survival Race jest cel charytatywny. W tym roku część pieniędzy ze sprzedaży pakietów przekazana zostanie na rzecz p. Marzanny Wieczorek, która podczas jednego z biegów uszkodziła rdzeń kręgowy. Na terenie wydarzenia będzie ponadto realizowana zbiórka pieniędzy na rehabilitację p. Marzanny - w tym celu w miasteczku festiwalowym zostaną rozstawione specjalnie oznakowane puszki.