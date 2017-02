Eugenie Bouchard dotrzymała słowa i poszła na randkę z kibicem!

- To najlepsza randka, na jakiej byłem w życiu - powiedział przeszczęśliwy John Goehrke, student z Chicago, po spotkaniu z gwiazdą światowego tenisa i jedną z najpiękniejszych zawodniczek 23-letnią Eugenie Bouchard.

Zdjęcie Eugenie Bouchard /AFP

Zakłady czasami mają to do siebie, że strona przegrywająca nie wywiązuje się z obietnicy, ale nie w tym przypadku. Kanadyjska tenisistka Eugenie Bouchard zachowała się z klasą i sprawiła, że John Goehrke miał prawo poczuć się najszczęśliwszym studentem pod słońcem!



"Para" zawarła spontaniczny zakład na Twitterze, w trakcie finału o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL, czyli meczu Super Bowl. Bouchard była przekonana, zresztą jak większość kibiców, że po triumf sięgnie Atlanta Falcons, która prowadziła z New England Patriots już 28-3.

Swoją pewność Kanadyjka wyraziła publikując następującą wiadomość: "wiedziałam, że Atlanta wygra". Wtedy do gry wszedł Goehrke, który obserwował profil sportsmenki i wyszedł z niespodziewaną inicjatywą zawarcia zakładu. Atrakcyjna sportsmenka przyjęła warunki, że w przypadku nagłego zwrotu akcji i zwycięstwa "Patriotów", wybierze się z mężczyzną na randkę.



Zamieszczone na Instagramie zdjęcie zdążyło polubić już ponad 74 tysiące osób!



Na miejsce randki tenisistka i zachwycony student wybrali mecz koszykówki w lidze NBA, pomiędzy Brooklyn Nets i Milwaukee Bucks (125:129). Króciutki filmik, nagrany z wysokości trybun, spodobał się ponad 310 tys. fanów pięknej Bouchard.