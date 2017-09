El. ME w futsalu. Węgry - Polska 2-1 w barażu

Futsalowa reprezentacja Polski przegrała w Miszkolcu z Węgrami 1-2 (0-1) w pierwszym barażowym meczu o finały mistrzostw Europy 2018. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 26 września w Koszalinie.

Bramka dla Polski: Tomasz Lutecki (32); dla Węgier: Norbert Horvath (12), Zoltan Droth (23-karny).

"Biało-czerwoni" z Węgrami grali w ostatnich latach regularnie podczas jesiennych Turniejów Państw Wyszehradzkich. W ubiegłorocznym na Słowacji doznali porażki 1-3.

Polacy prawo występu w barażach jego podopieczni wywalczyli w kwietniowym turnieju w Elblągu. Zajęli tam trzecie miejsce, za Hiszpanią i Serbią. Decydujący okazał się zremisowany 1-1 pojedynek z broniącymi tytułu Hiszpanami. Wszystkie osiem wcześniejszych z tym rywalem Polacy przegrali.

Do eliminacji zgłosiła się rekordowa liczba 48 zespołów, w tym debiutanci - Niemcy i Kosowo. Zwycięzcy siedmiu grup (Włochy, Azerbejdżan, Ukraina, Portugalia, Hiszpania, Kazachstan i Rosja) zapewnili sobie bezpośredni awans do finałów. Drużyny z miejsc drugich (Gruzja, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Serbia, Czechy i Francja) oraz najlepsza z trzeciego - Polska - rywalizują w barażach o kolejne cztery miejsca. Stawkę 12 uczestników uzupełnią gospodarze - Słoweńcy.

Pozostałe pary barażowe to: Czechy - Serbia, Francja - Chorwacja i Rumunia - Gruzja. ME zostaną rozegrane od 30 stycznia do 10 lutego w Arenie Stożice w Lublanie.

W marcu 2015 roku "Biało-czerwoni" zajęli ostatnie miejsce w turnieju eliminacyjnym do poprzednich ME, który był rozgrywany w Krośnie. Zremisowali wtedy z Białorusinami 0-0 oraz przegrali z Finami 2-3 i Włochami 3-6. Wtedy prowadził ich włoski trener Andrea Bucciol, który został zwolniony i w sierpniu 2015 roku kadrę objął Bianga.

W 2016 roku Polacy, po barażach z Kazachstanem, odpadli z rywalizacji o udział w mistrzostwach świata. W Szczecinie zremisowali 1-1, na wyjeździe przegrali 0-7.

Futsalowa reprezentacja kraju w mistrzostwach Europy wystąpiła tylko raz, w 2001 roku w Moskwie. Podopieczni ówczesnego selekcjonera Romana Sowińskiego trafili do grupy z Hiszpanią, Ukrainą i Chorwacją. Przegrali wszystkie mecze. W turnieju występowało wówczas osiem zespołów.

ME w futsalu odbyły się dotychczas 10-krotnie. Zwyciężali Hiszpanie (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Włosi (2003, 2014) i Rosjanie (1999).