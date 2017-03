Ekstraliga rugby. Trener mistrzów Polski: mamy kompletny zespół

Drużyna mistrzów Polski w rugby Master Pharm Budowlani Łódź jest gotowa do rywalizacji w rozpoczynającym się w sobotę nowym sezonie ekstraligi. "Mamy kompletny zespół, którego celem jest obrona tytułu" - powiedział trener łodzian Przemysław Szyburski.

Zdjęcie Rugbyści Master Pharm Budowlani Łódź (białe koszulki) /fot. PAWEL LACHETA/ POLSKA PRESS/ EXPRESS ILUSTROWANY /East News

Szkoleniowiec mistrzów Polski oraz zdobywców Pucharu Polski przyznał w rozmowie, że on i jego podopieczni nie mogą już doczekać się startu nowych rozgrywek. Łódzcy rugbiści zainaugurują je sobotnim meczem przed własną publicznością z Juvenią Kraków.

"Czekamy z niecierpliwością na to spotkanie i cały sezon. Brakowało nam rywalizacji o stawkę, bo do ligowych pojedynków przygotowaliśmy się od grudnia. Przez ten czas zrealizowaliśmy plan treningowy. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, co powinno zaprocentować na boisku. Jesteśmy gotowi do walki o kolejne cele i mam nadzieję, że z najlepszej strony zaprezentujemy się już w sobotę" - podkreślił Szyburski.

W klubie z Łodzi nie ukrywają, że do rozgrywek przystąpią z zamiarem obrony mistrzowskiego tytułu. "O nic innego nie wypada nam grać. Po to trenujemy, poświęcamy swój czas i realizujemy pasję, żeby walczyć o trofea. Nasza ambicja oraz skład personalny pozwala nam mówić o tym głośno" - stwierdził kapitan łódzkiego zespołu Michał Mirosz.

Do ekstraligi Master Pharm Budowlani zgłosili 35 rugbistów objętych systemem stypendialnym. W przerwie zimowej w ekipie mistrzów Polski nie zaszło jednak wiele zmian kadrowych. Dołączył jedynie pochodzący z RPA 25-letni gracz formacji ataku Paul Walters, który ostatnio występował w Orkanie Sochaczew.

"Dzięki pozyskaniu Paula mamy kompletny zespół. Przede wszystkim utrzymaliśmy jego trzon. Ci zawodnicy udowodnili już duże umiejętności w poprzednim sezonie, a teraz są jeszcze lepsi. Uważam nawet, że w tym klubie tak mocnej kadry jeszcze nie było. Przede wszystkim cieszę się, że na każdą pozycję mam do dyspozycji co najmniej po dwóch zawodników na zbliżonym poziomie" - ocenił szkoleniowiec.

Opiekun łódzkich rugbistów dodał, że atutem jego zespołu będzie zgranie i doświadczenie, ale - jak podkreślił - drużyna ma bardzo wiele mocnych punktów. "Pracowaliśmy nad tym, żeby nasza gra była dla rywali nieprzewidywalna" - zaznaczył.

Jego zdaniem nadchodzące rozgrywki będą wyrównane, a wśród najmocniejszych rywali wymienił Pogoń Siedlce, Ogniwo Sopot oraz wzmocnioną zawodnikami z RPA Lechię Gdańsk.

"Trudniej jest bronić tytułu niż go zdobywać. Wiemy, że każdy będzie ostrzył sobie na nas zęby. Jesteśmy jednak na to przygotowani. Na pewno liga będzie bardzo ciekawa" - przyznał Mirosz.

Startujący w sobotę sezon będzie pierwszym po zmianie systemu rozgrywek z jesień-wiosna na wiosna-jesień. Z tego powodu przerwa w ekstralidze trwała od czerwca ubiegłego roku. Jesienią osiem zespołów rywalizowało o Puchar Polski, po który sięgnęła ekipa z Łodzi. Wcześniej Master Pharm Budowlani wywalczyli zaś złote medale mistrzostw Polski.

Rugbiści Master Pharm Budowlani swoje mecze w roli gospodarzy nadal będą rozgrywali na stadionie miejskim przy al. Unii i będą występowali w koszulkach z motywami w złotych kolorach. Sobotnie spotkanie w Łodzi ze "Smokami" z Krakowa rozpocznie się o godz. 15.