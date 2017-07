Dziś we Wrocławiu rozpoczynają się The World Games

- Igrzyska sportów nieolimpijskich to jedna z największych imprez na świecie, którą zapoczątkowano w Kalifornii w 1981 r. Otwarcia dokonał wówczas prezydent USA Ronald Reagan. Dzisiaj rozpoczęcie 10. edycji The World Games ogłosi we Wrocławiu przewodniczący MKOl Thomas Bach.

Zdjęcie Zamknięcie poprzednich igrzysk sportów nieolimpijskich w Cali /AFP

- World Games 1981 uważam za otwarte - tradycyjną formułę wypowiedział 25 lipca na uniwersyteckim Buck Shaw Stadium w niewielkim mieście Santa Clara były gubernator Kalifornii (1966-1974) Ronald Wilson Reagan, który sześć miesięcy wcześniej (20 stycznia 1981) został zaprzysiężony jako 40. prezydent Stanów Zjednoczonych.

Do 3 sierpnia w tym niespełna wówczas 90-tysięcznym mieście w aglomeracji San Jose rywalizowało 1265 sportowców z 58 krajów (bez Polski) w 16 dyscyplinach, m.in. w badmintonie (gra została włączona do olimpijskiego programu w 1992 roku w Barcelonie), baseballu (oficjalnie w pięciu igrzyskach od Barcelony do Pekinu 2008), hokeju na rolkach, karate, kręglach, przeciąganiu liny, taekwondo (na olimpiadzie od 2000 roku), wędkarstwie, wrotkarstwie.

Warto zwrócić uwagę na przeciąganie liny, które było rozgrywane na igrzyskach olimpijskich pięć razy (w latach 1900-1920). Początkowo (1900, 1904, 1908) stanowiło jedną z konkurencji lekkoatletycznych, natomiast w 1912 i 1920 roku było traktowane jako osobna dyscyplina sportu. Dominowali wówczas Brytyjczycy, Amerykanie i Szwedzi.

Igrzyska World Games od razu zyskały wysoką rangę. Zaczęto mówić o nich druga olimpiada, przedsionek igrzysk, a ich znaczenie wzrosło po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zdecydował o nawiązaniu ściślejszej współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem World Games (IWGA). Otwarcia imprez dokonywały niemalże zawsze osoby z najwyższych "półek" - koronowane głowy, prezydenci, premierzy.

W 1985 roku w Londynie startowało 1550 sportowców z 33 krajów, a cztery lata później - 1965 z 36. Igrzyska w Karlsruhe zainaugurował tradycyjną formułą prezydent Niemiec Richard von Weizsaecker. Pierwszy i jedyny medal (srebrny) tej imprezy przywiózł do Polski urodzony w Żaganiu w 1960 roku kulturysta Mirosław Daszkiewicz - pierwszy Polak, który zdobył tytuł Mister Uniwersum w kulturystyce, a w 1991 roku w Katowicach został mistrzem świata IFBB w kat. do 90 kg.

Gospodarzem czwartej edycji World Games w 1993 roku była Haga, a otwarcia dokonała królowa Holandii Beatrix. Startowało 2275 sportowców z 69 państw. Po raz pierwszy zagrano Mazurka Dąbrowskiego, i to nie jeden raz. Trzy złote medale wywalczyły w akrobatyce Joanna Chmielewska, Agnieszka Mrozowicz i Marzena Pawliszyn.

W kolejnych igrzyskach stale rosła liczba zawodników. W 1997 roku w fińskim Lahti rywalizowało 2600 sportowców z 78 krajów, cztery lata później w japońskim mieście Akita udział wzięło 3200 z 93 państw i ze względów logistycznych frekwencja w następnych imprezach (2005 rok Duisburg, 2009 Tajwan, 2013 Cali - trzecie co do wielkości miasto w Kolumbii) utrzymywała się mniej więcej na podobnym poziomie.

W 10. edycji na arenach nie tylko Wrocławia, ale także Jelcza-Laskowic, Trzebnicy, Szymanowa i Świdnicy wystąpi ponad 3200 sportowców ze 111 krajów. Wykorzystując prawo gospodarza najliczniejszą ekipą będzie Polska - ślubowanie złoży w czwartek w Centrum Kongresowym prawie trzystu zawodników.

I oni, i ich trenerzy, i kibice mają nadzieję, że będą to także rekordowe igrzyska pod względem liczby zdobytych medali. A tych biało-czerwoni mają w sumie ze wszystkich edycji, w których brali udział, niewiele - zaledwie 33 (10-9-14). Dorobek ten plasuje Polskę na 28. miejscu. Na pierwszym są Włosi - 394 (137-130-127), na drugim USA - 359 (135-120-104), a na trzecim Niemcy - 344 (119-101-124).

Rozpoczęcie dziesiątej edycji igrzysk ma ogłosić w czwartkowy wieczór na Stadionie Wrocław przewodniczący MKOl Thomas Bach. Niemiecki prawnik (w 1976 roku zdobył złoty medal olimpijski we florecie) przybył w środę do Warszawy. Pytany przez dziennikarzy o relację pomiędzy MKOl a International World Games Association Bach powiedział:

- Nasza współpraca jest coraz ściślejsza. Obie organizacje respektują swoje zasady i swój dobór dyscyplin, który w każdej z dwu organizacji wiąże się z określonymi wymaganiami. Z wielką radością wezmę udział w uroczystości otwarcia światowych igrzysk we Wrocławiu.

Dziesiąta edycja odbędzie się w dniach 20-30 lipca. W 2021 roku sportowców gościć będzie amerykańskie Birmingham, stolica stanu Alabama.

Miasta w których dotychczas odbyły się World Games:

1981: Santa Clara (USA)

1985: Londyn

1989: Karlsruhe

1993: Haga

1997: Lahti

2001: Akita (Japonia)

2005: Duisburg

2009: Kaohsiung (Tajwan)

2013: Cali (Kolumbia)

Tabela medalowa po dziewięciu edycjach:

złote srebrne brązowe razem

1. Włochy 137 130 127 394

2. USA 135 120 104 359

3. Niemcy 119 101 124 344

4. Rosja 108 90 58 256

5. Francja 87 88 90 265

6. Chiny 60 48 22 130

7. W.Brytania 57 57 85 199

8. Japonia 46 32 46 124

9. Hiszpania 39 38 35 112

10. Holandia 38 40 48 126

11. Szwecja 37 35 46 118

12. Korea Płd. 36 17 23 76

13. Ukraina 34 40 28 102

14. Tajwan 32 29 28 89

15. Australia 29 46 37 112

16. Belgia 22 30 33 85

17. Kolumbia 20 29 24 73

18. Kanada 20 21 34 75

19. Szwajcaria 17 22 14 53

20. ZSRR 15 13 8 36

21. Norwegia 14 18 33 65

22. Dania 14 10 12 36

23. Bułgaria 14 3 11 28

24. Austria 13 22 18 53

25. Brazylia 12 11 11 34

26. Finlandia 11 21 22 54

27. Węgry 11 11 19 41

28. Polska 10 9 14 33

29. Białoruś 10 6 21 37

30. Czechy 9 13 15 37

-----------------------------------------

Razem: 1316 1300 1387 4003

Sklasyfikowano 91 krajów.