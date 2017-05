Dartom Bogoria - Unia-AZS AWFiS Gdańsk 1:3 w superlidze tenisistów stołowych

​Broniąca tytułu Unia-AZS AWFiS Gdańsk na wyjeździe pokonała Dartom Bogorię Grodzisk Mazowiecki 3:1 w meczu 22. kolejki superligi tenisistów stołowych.

Jeden z punktów zdobył 16-letni debiutant Jan Zandecki. W poniedziałek zakończył się sezon zasadniczy. Dwa pojedynki wygrał dotychczas rezerwowy Szwed Mattias Oversjo. Punkt dla Dartomu wywalczył Daniel Górak.

W półfinale play off Unia-AZS AWFiS zagra z Zooleszcz Gwiazdą Bydgoszcz, a zespół z Grodziska spotka się z Dekorglassem Działdowo.



W poniedziałkowych spotkaniach bydgoszczanie, w składzie ze swym trenerem-menedżerem Zbigniewem Leszczyńskim, przegrali z Dojlidami Białystok 1:3, zaś Dekorglass Działdowo zwyciężył spadkowicza Energą-Manekina Torunia 3:1. W obydwu ekipach triumfatorów po dwie wygrane i do tego bez straty seta zanotowali Wang Zeng Yi i Czech Jiri Vrablik.



Do niespodziewanych rozstrzygnięć doszło w meczu Palmiarnia Zielona Góra - Morliny Ostróda (2:3). Były mistrz kraju Bartosz Such z Morlin uległ dwóm młodym zawodnikom zielonogórskiego klubu Marco Golli i Kamilowi Nalepie. Komplet oczek w ekipie Morlin zainkasował Rosjanin Michaił Pajkow, który po sezonie przenosi się do Unii-AZS AWFiS.



Wyniki 22. kolejki - poniedziałek, 15 maja:



Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Unia-AZS AWFiS Gdańsk 1:3

Daniel Górak - Patryk Zatówka 3:2

Masaki Yoshida - Mattias Oversjo 0:3

Zbigniew Grześlak - Jan Zandecki 1:3

Daniel Górak - Mattias Oversjo 0:2



Energa-Manekin Toruń - Dekorglass Działdowo 1:3

Konrad Kulpa - Patryk Chojnowski 1:3

Damian Węderlich - Jiri Vrablik 0:3

Cazuo Matsumoto - Xu Wenliang 3:0

Konrad Kulpa - Jiri Vrablik 0:2

3S Polonia Bytom - Kolping Frac Jarosław 0:3

Robert Floras - Dmitrij Prokopcov 1:3

Paweł Chmiel - Gustavo Tsuboi 0:3

Tomas Konecny - Jakub Kosowski 2:3



Palmiarnia Zielona Góra - Morliny Ostróda 2:3

Kamil Nalepa - Michaił Pajkow 2:3

Marco Golla - Bartosz Such 3:2

Miroslav Horejsi - Robin Devos 2:3

Kamil Nalepa - Bartosz Such 2:1

Marco Golla - Michaił Pajkow 1:2



Dojlidy Białystok - Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 3:1



Wang Zeng Yi - Zbigniew Leszczyński 3:0

Paweł Płatonow - Adam Pattantyus 3:1

Aliaksandr Chanin - Marek Badowski 2:3

Wang Zeng Yi - Adam Pattantyus 2:0



Fibrain G2A AZS Politechnika Rzeszów - Poltarex Pogoń Lębork 3:1

Wasilij Lakiejew - Daniel Bąk 3:0

Tomasz Lewandowski - Adam Dosz 3:1

Dawid Pelczar - Dariusz Dosz 0:3

Wasilij Lakiejew - Adam Dosz 2:0



Tabela:



1. Unia-AZS AWFiS Gdańsk 22 56-27 50 pkt

2. Dekorglass Działdowo 22 57-38 45

3. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 22 54-38 42

4. Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 22 51-42 38

5. Dojlidy Białystok 22 46-42 35

6. Morliny Ostróda 22 45-46 32

7. Kolping Frac Jarosław 22 46-44 32

8. Palmiarnia Zielona Góra 22 43-48 30

9. 3S Polonia Bytom 22 42-44 30

10. Fibrain G2A AZS Politechnika Rzeszów 22 43-53 29

11. Energa-Manekin Toruń 22 30-58 18 - spadek

12. Poltarex Pogoń Lębork 22 26-59 15 - spadek