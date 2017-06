Beskid Hero. Pierwsze zawody Hard Enduro w polskich górach przeszły do historii

Trzystu zawodników, piekielne podjazdy, zdradzieckie kamienie i rwące potoki, a wszystko to w pięknej scenerii góry Żar. Szaleństwo? To jest właśnie Hard Enduro! Prawie sto kilometrów morderczych tras zlokalizowanych na stokach Beskidu Małego w miniony weekend zweryfikowało umiejętności zawodników, którzy stanęli na starcie Beskid Hero – pierwszych zawodów Hard Enduro rozegranych w polskich górach.

Zdjęcie Zawodnicy mieli problemy z pokonaniem morderczej trasy /Zdjęcia: Piotr Staroń/Sportainment /

Piątkowy prolog, który miał na celu ustalenie kolejności startowej dalszej rywalizacji, zlokalizowanego na górze Żar miał jedynie 5,5 kilometra, ale ze względu na stopień trudności dla niektórych był sporym wyzwaniem. Długie i strome podjazdy sprawiły, że niejeden z zawodników już pierwszego dnia potrzebował pomocy w wyciągnięciu motocykla do góry. Tytaniczny wysiłek włożony w wydostanie się na szczyt sprawił, że kolejne elementy trasy ze zdradliwymi kamieniami i rwącymi potokami również były sporym wyzwaniem.



W sobotę jako pierwsi na trasę wyjechali: w klasie Hobby Kacper Dudzic, w klasie Hobby Masters Jacek Roman, w klasie Expert David Cyprian, a w klasie Expert Masters Martin Michna. Pętla miała 20 kilometrów i aby ukończyć rywalizację należało zaliczyć ją trzy razy, nie zapominając o zameldowaniu się na punktach kontrolnych. Do znanych już z prologu naturalnych przeszkód na trasie doszła rzeka, zdradliwe wąwozy i wąskie przesmyki leśne. To okazało się dla niektórych zawodników za dużym wyzwaniem. Ostatecznie wymagany regulaminem dystans pokonało 76 zawodników w klasie Hobby i 27 zawodników w klasie Expert. Po sobotniej rywalizacji najlepsi w swoich kategoriach byli: Maciej Juraszek, Maciej Kuś i Adam Podgórski w klasie Hobby i Hobby Masters oraz David Cyprian, Sebastian Krywult i Maciej Loboz w klasie Expert i Expert Masters.



Trzeciego dnia wyścigów zawodnicy przenieśli się z góry Żar do Porąbki. Tym razem pętla miała 10 kilometrów i podobnie jak w sobotę należało ją ponkonać trzy razy pamiętając o punktach kontrolnych. Nieco inna specyfika niedzielnej trasy wcale nie sprawiła, że zawodnikom było łatwiej. Na podjazdach odgrywały się iście dantejskie sceny, a cała rywalizacja przypominała rzeź niewiniątek. Najepiej z trzecią trasą poradzili sobie: Jacek Wąchała, Arkadiusz Laszczak i Kaper Dudzic w klasie Hobby oraz David Cyprian, Matrin Volny i Sebastian Krywult w klasie Expert.



Po zweryfikowaniu wyników z obu dni wyścigów zwyciężyli: Maciej Kuś (Polska, Hobby) i Maciej Juraszek (Polska, Hobby Masters), David Cyprian (Czechy, Expert) i Zdenek Cyprian (czechy, Expert Masters).



Pierwsza rywalizacja Hard Enduro w polskich górach przeszła do historii. Niemal 300 zawodników z Polski, Niemiec, Czech, Szwecji, Estonii, Ukrainy i Austrii ostro walczyło o pierwszy w historii tytuł Beskid Hero. Mimo tego, że wielu z nich nie ukończyło rywalizacji w pełnym wymiarze, to jednak walczyli do samego końca pokonując własne słabości i za to należy im się duży szacunek. Natomiast kibice, którzy licznie pojawiali się każdego dnia, żywiołowo dopingując zawodników i wspierając ich heroiczne wysiłki na trasie sprawili, że Beskid Hero był niesamowitym świętem sportów motocyklowych.



Firma Sportainment znana z organizacji takich imprez jak: mistrzostwa świata we Freestyle Motocrossie - Diverse NIGHT of the JUMPs, mistrzostwa świata SuperEnduro, ,Supercross "King of Poland“ oraz Diverse Downhill Contest, tym razem podjęła się nowego w Polsce formatu, czyli Hard Enduro rozgrywane w górach. W pierwszym roku postawiliśmy przede wszystkim na zawodników i trasę, natomiast w kolejnych latach bedziemy starali się rozwijać format rownież pod kątem atrakcji dla kibiców. W tym roku zapraszamy jeszcze widzów na nasze kolejne wydarzenia: mistrzostwa Polski Diverse Downhill Contest na górze Żar, Supercross w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot oraz mistrzostwa świata SuperEnduro w Tauron Arenie Kraków.



Wyniki Beskid Hero:

Expert

1. David Cyprián

2. Sebastian Krywult

3. Maciek Loboz

4. Martin Volny

5. Mateusz Kukuczka



Expert Masters

1. Zdenek Cyprián

2. Tomasz Łazarz

3. Robert Rozpędowski

4. Jaroslaw Michalec

5. Grzegorz Franek



Hobby

1. Maciej Kuś

2. Adam Podgórski

3. Kacper Dudzic

4. Ireneusz Łaciak

5. Dariusz Gebala



Hobby Masters

1. Maciej Juraszek

2. Marcin lenartowicz

3. Jacek Wąchała

4. Krzysztof Lenik

5. Marcin Kozłowski