Bańka: Emerytury byłych sportowców nie zostaną obcięte

Byli sportowcy nie muszą się martwić o wysokość swoich emerytur - zapewnił minister sportu i turystyki Witold Bańka. Powiedział on, że sportowcom, którzy byli na etatach milicyjnych czy wojskowych nie zostaną obcięte emerytury na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która wejdzie w życie 1 października.

- Sportowcom, którzy byli na etatach milicyjnych czy etatach wojskowych nie zostaną obcięte emerytury, bo ustawa dezubekizacyjna, i to wyraźnie minister Mariusz Błaszczak o tym mówił, dotyczy etatów esbeckich i ubeckich, a nie klubów wojskowych czy policyjnych i takich też etatów. Zdecydowana większość sportowców, reprezentantów Polski, piłkarzy, i nie tylko piłkarzy, była na zwykłych etatach milicyjnych, wojskowych i ta ustawa absolutnie ich nie obejmie - tłumaczył Bańka w Radiu Szczecin.

Jak przyznał jednak, poszczególne przypadki, w tym kwestie sporne, będą mogły być wyjaśniane indywidualnie. Poinformował też, że kierowany przez niego resort nie wie, ilu sportowców może ewentualnie dotyczyć ta ustawa.

- To nie jest obszar naszej działalności, to nie jest pytanie do MSiT. Ale sporne kwestie są do wyjaśnienia - zaznaczył i dodał, że większość sportowców była na "zwykłych etatach milicyjnych bądź wojskowych".

1 października w życie wejdzie tzw. ustawa dezubekizacyjna, obniżająca emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Na jej mocy, od października, emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy sprawdza IPN. Od decyzji obniżającej świadczenia przysługuje odwołanie do sądu.

Zgodnie z ustawą, szef MSWiA będzie mógł wyłączyć z przepisów ustawy "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" osoby pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem życia".

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana będzie w myśl przepisów ustawy za służbę na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się m.in.: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, a także jednostki organizacyjne podległe tym instytucjom.