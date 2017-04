Bańka: 100 młodych sportowców trafi pod opiekę sponsorską

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje projekt "Team 100". Zostanie nim objętych 100 zawodników od 18. do 23. roku życia. - Grupa wyselekcjonowanych sportowców dyscyplin letnich i zimowych będzie pod sponsorską opieką spółek Skarbu Państwa - zapowiedział minister sportu Witold Bańka.

Zdjęcie Minister Witold Bańka /Franciszek Mazur /

W ministerstwie został już powołany sztab przygotowań olimpijskich, który ma monitorować ostatnie przygotowania do przyszłorocznych zimowych igrzysk w Pjongczangu.

Reklama

- Sztab będzie regularnie spotykać się z naszymi zimowymi związkami sportowymi i wymagać od nich, by przedstawiły wreszcie strategię rozwoju poszczególnych dyscyplin i to w perspektywie najbliższych lat. To jest to, czego naszym sportom zimowym brakowało - długofalowego spoglądania na rozwój tych dyscyplin. Są inwestycje w infrastrukturę - niezwykle istotne - ale podstawą tego wszystkiego jest właśnie szkolenie dzieci i młodzieży. A to niestety bardzo mocno kuleje - powiedział szef resortu.

Już w najbliższym czasie ma zostać powołany sztab przygotowań olimpijskich do igrzysk w Tokio 2020.

- To pewnego rodzaju novum, bo zazwyczaj było tak, że były one powoływane na kilka miesięcy przed imprezą. My chcemy już spoglądać długofalowo i już teraz prowadzić monitoring. Podobny ruch będziemy chcieli wykonać w kontekście kolejnych zimowych igrzysk w Pekinie 2022 - dodał Bańka.

Właśnie z myślą o kolejnych igrzyskach zostanie powołany tzw. Team 100. Mają w nim się znaleźć młodzi zawodnicy, między 18. a 23. rokiem życia.

- Planujemy objąć opieką sponsorską przez spółki Skarbu Państwa grupę wyselekcjonowanych, około stu zawodników sportów letnich i zimowych w kategorii juniora starszego i młodzieżowca. Chcemy zapewnić im dodatkową ścieżkę finansowania, by mieli możliwość prowadzenia kariery dwutorowej. Te pieniądze będą mogły być przeznaczone na studia, dodatkowe zgrupowanie, poradę dietetyka, psychologa, trenera klubowego - zapowiedział minister.

Ma to być kwota ok. 40 tys. zł rocznie. A projekt jest dedykowany młodym sportowcom, którzy mają szansę na występ w kolejnych igrzyskach.

- Nie chcemy ich stracić z pola widzenia. Już w ministerstwie powstał zespół metodyczno-szkoleniowy, przygotowujemy regulamin. Będziemy to realizować razem z Polską Fundacją Narodową. My jako ministerstwo wyselekcjonujemy grupę ok. stu zawodników, a później przejdzie to na stronę sponsora - spółkę Skarbu Państwa, która będzie ten projekt finansować - podkreślił Bańka.