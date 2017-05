Apel do rodziców. Podaruj dzieciom sportowe prezenty

Podaruj Dzieciom Sport to ogólnopolski projekt Fundacji Sportowcy Dzieciom, który ma za zadanie promocję sportu oraz walkę ze spadkiem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Fundacja apeluje do rodziców, by na Dzień Dziecka podarowali swoim pociechom prezenty sportowe.

Zdjęcie Sportowe akcesoria są idealnym prezentem na Dzień Dziecka /

Celem projektu jest stworzenie swoistego manifestu adresowanego do rodziców i dziadków, by zamiast zabawek lub pieniędzy podarowali dzieciom sport, który jest niezwykle ważnym czynnikiem kształtującym silny charakter, serce do walki i nieustępliwość, które cechują naszych biało-czerwonych sportowców.



Wspólnie z największymi gwiazdami sportu apelujemy do rodziców, dziadków i opiekunów, aby motywowali swe pociechy do podjęcia aktywności sportowej! "Należy dzieciom podarować nie pieniądze czy zabawki lecz właśnie sport. On da im siłę do stawiania czoła życiu, bo ono czasem jest lepsze, a czasem gorsze" - twierdzi Krzysztof Ignaczak, wybitny polski siatkarz.



Ambasadorami akcji Podaruj Dzieciom Sport jest wiele gwiazd sportu oraz osób znanych z aktywności fizycznej, m.in. panczenistka Luiza Złotkowska, ciężarowiec Adrian Zieliński, motocyklista Tadeusz "Taddy" Błażusiak, szybownik Sebastian Kawa, siatkarka Izabela Bełcik, lekkoatleta Adam Kszczot, animatorka fitness Ewa Chodakowska.



W trakcie trwania akcji na profilach społecznościowych Fundacji będą publikowane krótkie filmy wideo, w których sportowcy i osoby znane apelować będą w kilku zdaniach do rodziców, aby podjęli ten ważny wysiłek wychowawczy. Ruch to naturalna potrzeba ludzi, szczególnie tych najmłodszych. Zaszczepmy w nich więc miłość do sportu!



Apelujemy o przesyłanie prezentów i paczek na adres Fundacji. Przekazane przedmioty przeznaczymy na nagrody dla najmłodszych - zwłaszcza tych, którzy nie garną się do sportu lub przynoszą zwolnienia z lekcji WF - za udział w wielu projektach i akcjach organizowanych przez Fundację Sportowcy Dzieciom.



Natomiast wszelki sprzęt sportowy opatrzony autografami gwiazd (m.in. koszulki, piłki, rękawice, rakiety tenisowe, etc.) przeznaczony zostanie na aukcje charytatywne, z których dochód przekazany zostanie na rzecz Fundacji Sportowcy Dzieciom.

