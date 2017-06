Aliaksandr Wasiljewicz i Agnieszka Jerzyk wygrali triathlonowe zawody Enea 5150 Warsaw

1067 osób z 20 państw wystartowało w niedzielnym triathlonie Enea 5150 Warsaw. 1,5 km wpław, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu najszybciej pokonał Aliksandr Wasiljewicz z Białorusi. Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Jerzyk, która prowadziła od startu do mety.

Zdjęcie Zawodnicy na trasie drugiej edycji triathlonowych zawodów Enea 5150 Warsaw /Marcin Obara /PAP

Rywalizowało ponad 900 osób z 23 krajów na dystansie olimpijskim: 1500 m pływanie, 40 km jazda na rowerze i 10 km bieg.

- Organizacja fantastyczna, na najwyższym poziomie - ocenił 31-letni Wasiljewicz, który od 10 lat służy w białoruskiej armii. Jak zaznaczył, w młodości trenował pływanie, a od 10 lat uprawia triathlon. Uczestniczył w 50 imprezach, pięciokrotnie stawał w nich na podium. Pierwszy raz był w Polsce... 10 lat temu.



Na drugiej pozycji uplasował się 33-letni Łukasz Kalaszczyński (GVT BMC Triathlon Team Płock), wicemistrz kraju na dystansie 1/2 Ironman z 2015 roku. O sobie powiedział: - Pochodzę z Płocka. Sportową przygodę zaczynałem od biegów, a po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego zająłem się triathlonem. Czy jestem amatorem czy zawodowcem? To rozróżnienie w moim przypadku mija się z celem. Moje sukcesy nie są przypadkowe. Jestem wykwalifikowanym trenerem, mam sztab wspierających mnie osób - szkoleniowiec Czarek Figurski, fizjoterapeuta Andrzej Piotrowski i inni. Trenuję ponad 20 godzin w tygodniu - tak nie opisuje się amatora. Robię to jednak przede wszystkim dla przyjemności i łączę sportowe życie z pracą zawodową nauczyciela. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Warszawie - to moje prawdziwe zawodowstwo.



Jeden z czołowych przed laty maratończyków, zdobywca pięciu medali (trzy złote, dwa brązowe) mistrzostw Polski, mieszkający w Lubinie 61-letni Tadeusz Ławicki, sportową pasją zaraził swych synów. Marcin stanął w niedzielę na podium przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, a Piotr (obaj MKS Polkowice CCC Sprandi) był jedenasty.

- Wzorem taty karierę zacząłem od biegania, ale w wieku 17 lat zdecydowałem się na triathlon. Udaje mi się łączyć pracę ze sportem i życiem rodzinnym. Mam dwie córeczki - półroczną Hanię i o dwa lata starszą Polę - wspomniał Marcin Ławicki.



Agnieszka Jerzyk (Real 64-Sto Leszno) cieszyła się, że ponownie rywalizowała w stolicy. - To szczęśliwe dla mnie miejsce. Pięć lat temu podczas Orlen Warsaw Maraton przebiegłam 10 km w 33 minuty 23 sekundy. Do dziś jest to rekord życiowy. Walcząc o kwalifikację olimpijską na igrzyska w Rio de Janeiro rzadko startowałam w Polsce. Dlatego tym większa moja radość z udziału w tych zawodach. Była okazja spotkać się z koleżankami i kolegami, a przede wszystkim z kibicami, którzy doładowali mnie dziś sporą dawką energii.



Dwukrotna olimpijka dodała, że podjęła się dość ciężkiego wyzwania, które będzie wymagało maksymalnej koncentracji, stalowych nerwów, siły, wysokiej formy i regeneracji.



- 18 czerwca mistrzostwa Europy Ironman 70.3 w Danii (1,9/90/21 km), gdzie będę walczyła o punkty, które mam nadzieję zapewnią mi start we wrześniowych mistrzostwach świata, natomiast 24 czerwca - mistrzostwa Polski w Suszu na dystansie sprinterskim (0,75/20/5 km) - poinformowała młodzieżowa mistrzyni globu z 2011 roku, złota medalistka Igrzysk Wojskowych (Rio 2011).



Na drugim miejscu Enea 5150 Warsaw ukończyła także dwukrotna olimpijka Maria Cześnik (Airbike Armexim Tri Team Warszawa), która we wrześniu minionego roku zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata w Chinach. Trzecie miejsce zajęła ubiegłoroczna triumfatorka warszawskiej imprezy Paulina Kotfica (GVT BMC LLKS Górnik Wałbrzych).

Wyniki Triathlonu Enea 5150 Warsaw:

mężczyźni

1. Aliaksandr Wasiljewicz (Białoruś) 1:53.06

2. Łukasz Kalaszczyński (GVT BMC Triathlon Team Płock) 1:54.29

3. Marcin Ławicki (MKS Polkowice CCC Sprandi) 1:55.27

kobiety

1. Agnieszka Jerzyk (Real 64-Sto Leszno) 2:04.52

2. Maria Cześnik (Airbike Armexim Tri Team Warszawa) 2:09.16

3. Paulina Kotfica (GVT BMC LLKS Górnik Wałbrzych) 2:11.00