Aleksander Doba: Frustracja narasta, ale nie poddaję się

70-letni kajakarz Aleksander Doba nie kryje: "Frustracja narasta, ale nie poddaję się". Polak kontynuuje swoją trzecią transatlantycką wyprawę, którą rozpoczął w połowie maja. "Kręcę się w kółko, jak w Trójkącie Bermudzkim, i ciągle w Zatoce Nowojorskiej" - poinformował.

Koordynator eskapady Piotr Chmieliński uważa, że nie bez przyczyny Dobie przypomniał się Trójkąt Bermudzki.

"To właśnie w tym rejonie oceanu, podczas drugiej transatlantyckiej wyprawy, utknął na ponad miesiąc, nie mogąc kontynuować kursu na wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Nękany sztormami i silnymi wiatrami zatoczył wtedy kilka pętli o łącznej długości około dwóch tysięcy mil morskich. Tym razem podmuchy ze wschodu nie pozwalają mu odpłynąć na tyle daleko od lądu amerykańskiego, by dotrzeć do Golfsztromu - prądu oceanicznego, który pociągnie go w kierunku Europy" - powiedział Chmieliński.

Wiatry o zmieniających się diametralnie kierunkach spowodowały, że kajakarz wykonał na swej trasie dwa koła - jedno większe, drugie znacznie mniejsze. Od połowy maja pokonał około 380 mil morskich, ale od wybrzeża USA oddalił się o niespełna 100 mil.

"To trochę tak, jakby Olek robił trzy kroki w przód i dwa w tył, a nawet dwa w przód i trzy w tył" - dodał koordynator. Doba podkreślił, że to "paskudne wrażenie. Nikt nie czuje się dobrze, gdy traci coś uzyskanego z wielkim trudem".

Choć, jak przyznał, frustracja narasta, nie poddaje się. Z uwagi na warunki pogodowe zdecydował się zmienić kurs i zejść nieco na południe, by dotrzeć w okolice 37. równoleżnika, gdzie mógłby wpłynąć na ten wyczekiwany Golfsztrom.

"Kombinacja trzech sił: wiatru, ludzkich mięśni i prądu oceanicznego ciągnącego zawsze w jednym kierunku, do tego odpowiednio używana dryftkotwa spowalniająca ewentualne cofanie się, mogą sprawić, że kajak będzie płynąć tam, gdzie chce Olek, a nie przyroda. Od Golfsztromu dzieli go ok. 70 mil morskich" - wyjaśnił nawigator wyprawy Jacek Pietraszkiewicz.

Doba, emerytowany inżynier mechanik z Polic (absolwent Politechniki Poznańskiej), swoją trzecią transatlantycką eskapadę z Nowego Jorku do Lizbony rozpoczął w maju ubiegłego roku. Z uwagi na uszkodzenie kajaka musiał ją przerwać kilka dni po opuszczeniu mariny nieopodal Statui Wolności. Dwa tygodnie temu przystąpił do kontynuacji ekspedycji. Z Zatoki Sandy Hook, gdzie zatrzymał się rok temu, wypłynął na Atlantyk. Jednak krótko po starcie zbliżający się sztorm zmusił go do przerwania próby. 16 maja wypłynął ponownie.

Problemy z wydostaniem się ze strefy wybrzeża amerykańskiego zdają się być potwierdzeniem jego tezy, iż ta trzecia ekspedycja będzie dużo trudniejsza od dwóch poprzednich.

"Brakuje mi kanapek, w które zaopatrzyła mnie w Barnegat Light Małgosia Piątek, moja dobra znajoma. Skończyły się po pięciu dniach, choć miały wystarczyć na cztery" - dodał kajakarz.

Doba po raz pierwszy wystartował ze stolicy Senegalu Dakaru 26 października 2010 roku. Po blisko 99 dniach, 2 lutego 2011 roku dotarł do Acarau w Brazylii pokonując 5394 km.

5 października 2013 roku wyruszył z Lizbony. 19 kwietnia 2014 roku postawił nogę na lądzie w New Smyrna Beach na Florydzie. Na oceanie spędził 167 dni, pokonał trasę długości 12 427 km w dwóch etapach, bowiem niekorzystne wiatry na zachodnim Atlantyku wymusiły zawinięcie na Bermudy.

Aleksander Doba urodził się 9 września 1946 roku. Do 1975 mieszkał w Swarzędzu koło Poznania, po czym osiedlił się z rodziną w Policach.