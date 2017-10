Adrian Meronk wystąpi w zawodowej lidze golfa

Zajmując drugie miejsce w turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wrocławianin Adrian Meronk, jako pierwszy Polak, wywalczył prawo startu w zawodowej lidze golfa Challenge Tour.

Po czterech 18-dołkowych rundach na polu Al Hamra GC najwyżej w turnieju Ras Al Khaimah Golf Challange plasował się Meronk oraz Jens Dantorop - obaj notowali rezultat -15 (273 uderzenia). W dogrywce triumfował Szwed. Trzecie miejsce zajął Francuz Clement Sordet -14.

- Jestem bardzo zadowolony z gry i wyniku, który gwarantuje mi miejsce w rozpoczynającym się w środę w Omanie finale tegorocznej serii Challenge Tour. Co ważne, zapewniłem sobie również pełną kartę, dającą prawo startów w tej lidze na 2018 rok - powiedział 24-letni Meronk.

Zawody były ostatnią szansą zdobycia punktów do rankingu Road to Oman oraz przepustki do finału serii NBO Golf Classic Grand Final (1-4 listopada w Omanie). Pula nagród wynosiła ponad 300 tysięcy euro, z czego zwycięzca otrzymał 47 tysięcy, a wrocławianin 32.

- To wielki sukces dla polskiego golfa i krok milowy w karierze Adriana, znacznie przybliżający go do igrzysk olimpijskich w Tokio, a także do gry z światową elitą w najwyższej lidze European Tour - ocenił sekretarz Polskiego Związku Golfa Bartłomiej Chełmecki.

Wychowanek wrocławskiego klubu Toya GC i absolwent uniwersytetu w amerykańskim stanie Tennessee (za dobre wyniki w golfie od początku objęty był programem stypendialnym) to wielokrotny medalista czempionatu Polski, uczestnik mistrzostw Europy i świata amatorów.

Pierwszy start w zawodowym Challenge Tour zaliczył we francuskim Le Vaudreuil w lipcu 2016 roku, jeszcze jako gracz o statusie amatora. W październiku zeszłego roku rozpoczął zawodową karierę; w roli profesjonalisty zadebiutował w prestiżowym cyklu European Tour, rozgrywanym w szkockim St. Andrews turnieju Alfred Dunhill Links Championship.

Najważniejszą serią zawodowych turniejów jest European Tour Race to Dubai. Uczestniczą w niej najlepsi zawodnicy Europy i globu, jak pochodzący z Wielkiej Brytanii mistrz olimpijski Justin Rose. Zawody tej ligi odbywają się na całym świecie, a sezon kończy się w listopadzie turniejem DP World Tour Championship, którego pula nagród wynosi osiem milionów dolarów.

Challenge Tour to druga liga, w ramach której odbywa się około 30 turniejów w sezonie. Rokrocznie 20 najlepszych zawodników rankingu tej serii, nazywanym Road to Oman, otrzymuje karty, pozwalające na udział w zawodach European Tour.

W golfie obowiązuje ścisły rozdział sportu zawodowego od amatorskiego - amator nie może walczyć o nagrody pieniężne o wartości wyższej niż 500 funtów (tj. ok. 2600 zł) lub o ich ekwiwalent w turniejach; dotyczy to nawet mistrzostw świata. Nagrody finansowe mogą otrzymywać wyłącznie profesjonaliści, dla których najważniejszymi zawodami są turnieje wielkoszlemowe.