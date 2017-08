275 medali do rozdania na Uniwersjadzie na Tajwanie

Uroczystość otwarcia 29. Letniej Uniwersjady w stolicy Tajwanu odbędzie się wprawdzie w sobotę, na 21-tysięcznym Taipei Stadium, ale już w piątek rozegranych zostanie dziewięć meczów piłki nożnej. Impreza potrwa do 30 sierpnia, a do zdobycia jest 275 kompletów medali.

Zdjęcie Paweł Fajdek /AFP

Ile medali trafi do polskich sportowców, którzy w 58-letniej historii występów w igrzyskach studentów wywalczyli 171 krążków w zawodach zimowych i 317 w letnich?

- Do medalu numer 500 brakuje dwunastu. Mam nadzieję, że co najmniej tylu naszych zawodników stawać będzie na podium w Tajpej, ale tak naprawdę liczę na większy dorobek - powiedział sekretarz generalny AZS Bartłomiej Korpak. - I jest to realne. Patrząc wstecz, w poprzedniej uniwersjadzie w Gwangju w Korei Południowej dwa lata temu wywalczyliśmy 18 medali, a w 2013 roku w Kazaniu aż 30 - dodał.

W stolicy Tajwanu do zdobycia jest 275 kompletów medali w 22 dyscyplinach, łącznie z pokazowym bilardem. Polacy wystartują w 14, a nie będzie ich w siatkówce, piłce nożnej i wodnej, gimnastyce artystycznej, baseballu, wrotkarstwie, wushu i bilardzie. Do reprezentacji powołano 181 sportowców, z czego 87 jest już na miejscu.

Najliczniejszą grupę stanowić będą lekkoatleci. Wśród 53 zawodników są medaliści niedawnych mistrzostw świata w Londynie, m.in. Justyna Święty (4x400 m), Malwina Kopron i Paweł Fajdek, który w konkursie rzutu młotem zamierza wygrać po raz czwarty z rzędu, a także znane "twarze" Joanna Fiodorow, Konrad Bukowiecki, Rafał Omelko czy Robert Sobera.

Ekipa zamieszkała w 20-piętrowym budynku, razem z częścią japońskiej grupy. Tajwańczycy wybudowali olbrzymie osiedle dla ok. 10 tysięcy uczestników uniwersjady. Po jej zakończeniu do wieżowców wprowadzą się najemcy.

Trzykrotny medalista mistrzostw świata w pływaniu Konrad Czerniak, który startował w igrzyskach w Rio de Janeiro, przyznał, że nie ma większych różnic między wioską olimpijską a uniwersjadową. Na jej terenie jest wszystko, czego mogą potrzebować sportowcy, wraz z centrum religijnym, gdzie obok siebie modlą się ludzie różnych wyznań. W stołówce mającej trzy tysiące miejsc serwowane są dania wielu kuchni. Polacy z miejsca kwaterunku mają do pokonania około kilometra.

Wioska jest strzeżona przez policjantów z długą bronią. Każdy wchodzący jest dokładnie sprawdzany, a jego bagaż prześwietlany. Długa jest lista przedmiotów, których wnosić nie wolno, np. zapalniczek i oczywiście alkoholu. Generalnie Tajwan jest miejscem bardzo bezpiecznym, o niskiej przestępczości pospolitej. Nie odnotowano tutaj dotychczas ataków terrorystycznych. Mieszkańcy są ogólnie uprzejmi i uczciwi, z bardzo pozytywnym nastawieniem do obcokrajowców.

Temperatury są bardzo wysokie: rano 30-32 stopnie, później do 37, a wieczorem ok. 30. Najbardziej dokuczliwa jest wilgotność.

Tajpej zostało założone w 1708 roku przez imigrantów z południowo-wschodnich prowincji chińskich. Jednym z miast partnerskich jest... Warszawa.