Agnieszka Radwańska o sukcesie Łukasza Kubota. Wideo

- Singiel a debel to dwie różne rzeczy. Nie sądzę, żebyśmy rywalizowali ze sobą, raczej jako polski tenis walczymy wspólnie o to, aby promować sport, żeby Polska miała w nim jak najwięcej sukcesów. To ogromny sukces Łukasza - powiedziała Agnieszka Radwańska o zwycięstwie Łukasza Kubota w deblu podczas tenisowego Wimbledonu.