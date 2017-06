Agnieszka Radwańska: To wszystko na co mnie było stać. Wideo

"Nie czułam się dobrze na korcie. To wszystko na co mnie było dzisiaj stać. To nie był mój dzień. I nie ruszałam się za dobrze. Kiedy tylko się cofałam, to ona grała skrót, a wszystkie na dodatek źle się odbijały. Chciałam grać szybciej, ale bez powodzenia. Dobrze, że sezon na kortach ziemnych się już skończył" - powiedziała Agnieszka Radwańska po porażce z Alize Cornet 2:6, 1:6 w III rundzie Rolanda Garrosa.