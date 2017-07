Wimbledon. Agnieszka Radwańska - Swietłana Kuzniecowa na żywo

Agnieszka Radwańska gra z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową. Stawką pojedynku jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /PAP/EPA

Zobacz relację na żywo z meczu Agnieszki Radwańskiej ze Swietłaną Kuzniecową!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Rosjanka jest jedną z rywalek, na które Radwańska najczęściej trafiała w karierze, na dodatek ma zdecydowanie korzystny bilans pojedynków z krakowianką 13-4.



- Na razie nie wybiegam daleko myślami, tylko skupiam się na walce o awans do ćwierćfinału, bo to zdecydowanie nie będzie łatwa sprawa. Wszyscy wiemy, jak trudne mecze rozgrywałam zawsze ze Swietą, więc ten na pewno nie będzie inny - mówiła Interii Radwańska.



- Wiem, że Agnieszka ostatnio miała problemy ze zdrowiem, że jeszcze nie wróciła do pełni sił, ale nie sądzę, żeby dała mi w tym meczu jakąkolwiek taryfę ulgową. Spodziewam się długiego i zaciętego meczu, ale na taki jestem przygotowana - stwierdziła Kuzniecowa.



W Wimbledonie lepsze wyniki ma Radwańska, która pięć lat temu dotarła do finału, a w kolejnej edycji zatrzymała się na półfinale. Najlepszym wynikiem Kuzniecowei w Londynie jest ćwierćfinał, do którego dotarła trzykrotnie (2003, 2005, 2007). Rosjanka w dorobku ma dwa tytułu wielkoszlemowe - wywalczony na kortach twardych w US Open 2004 i na ziemnej nawierzchni Rolanda Garrosa (2009).



Zwyciężczyni pojedynku Radwańska - Kuzniecowa w ćwierćfinale spotka się z lepszą z pary Angelique Kerber (Niemcy, 1) - Garbine Muguruza (Hiszpania, 14).

