Wimbledon: Agnieszka Radwańska - Jelena Janković NA ŻYWO

Agnieszka Radwańska gra z Jeleną Janković w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu, który odbywa się na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /Adam Pretty /Getty Images

Radwańska nieraz powtarzała, że darzy Wimbledon szczególną sympatią - pięć lat temu dotarła w nim do finału, a rok później odpadła rundę wcześniej. W tym sezonie przygotowania do tej imprezy zakłóciła Polce infekcja wirusowa. Zrezygnowała ze startu w s'Hertogenbosch i Birmingham. Stawiła się w Eastbourne, ale tam rozpoczęła i zakończyła występ na drugiej rundzie. Tym samym było to jej jedyne tegoroczne spotkanie na kortach trawiastych przed londyńskimi zmaganiami.

66. w rankingu WTA Janković to była liderka światowej listy z sukcesami na koncie, ale większość z nich odniosła dawno temu.

Radwańska, rozstawiano w Wimbledonie z numerem dziewiątym, a 10. w rankingu WTA, zmierzyła się z zawodniczką z Bałkanów 10 razy, w tym raz w Pucharze Federacji, co nie jest uwzględnianie w statystykach WTA. Polka wygrała siedem z tych konfrontacji, m.in. dwa lata temu w 1/8 finału Wimbledonu.

I runda gry pojedynczej:

Bethanie Mattek-Sands (USA) - Magda Linette (Polska) 1:6, 6:2, 6:3

Magdalena Rybarikova (Słowacja) - Monica Niculescu (Rumunia) 6:4, 6:1



Tatjana Malek (Niemcy) - Anastazja Potapowa (Rosa) 6:3, 2:2, krecz Potapowej

Coco Vandeweghe (USA, 24.) - Mona Barthel (Niemcy) 7:5, 6:2



Sorana Cirstea (Rumunia) - Kiki Bertens (Holandia, 23.) 7:6 (7-4), 7:5