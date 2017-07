Wimbledon: Agnieszka Radwańska - Jelena Janković 7:6, 6:0 w I rundzie

Agnieszka Radwańska wygrała z Jeleną Janković 7:6 (7-3), 6:0 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu, który odbywa się na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /PAP/EPA

Zapisz tekstowej relacji na żywo z tego meczu

Reklama

Zapisz tekstowej relacji na żywo na urządzenia mobilne

Radwańska nieraz powtarzała, że darzy Wimbledon szczególną sympatią - pięć lat temu dotarła w nim do finału, a rok później odpadła rundę wcześniej. W tym sezonie przygotowania do tej imprezy zakłóciła Polce infekcja wirusowa. Zrezygnowała ze startu w s'Hertogenbosch i Birmingham. Stawiła się w Eastbourne, ale tam rozpoczęła i zakończyła występ na drugiej rundzie. Tym samym było to jej jedyne tegoroczne spotkanie na kortach trawiastych przed londyńskimi zmaganiami.

32-letnia Jankovic to finalistka US Open z 2008 roku oraz półfinalistka Australian Open (2008) i Rolanda Garrosa (2007, 2008, 2010). W Wimbledonie jej najlepszym wynikiem jest 1/8 finału, do tej fazy dotarła pięć razy - w latach 2006-08, 2010 i 2015. Ale w ostatnich latach wypadła z czołowej 50. światowego rankingu. Obecnie zajmuje 67. miejsce.

Radwańska, rozstawiona w Wimbledonie z numerem dziewiątym, a nominalnie 10. rakieta w rankingu WTA, zmierzyła się z zawodniczką z Bałkanów już po raz 11., w tym raz w Pucharze Federacji, co nie jest uwzględnianie w statystykach WTA.



We wtorek 28-letnia krakowianka poradziła sobie już po raz ósmy. W pierwszym secie trwała zażarta walka. Obie tenisistki długo utrzymywały swój serwis. W dziewiątym gemie jako pierwsza przełamała Janković, obejmując prowadzenie 5:4.

Serbka serwowała więc, by wygrać mecz, ale nie wytrzymała presji i przegrała własne podanie. Sytuacja powtórzyła się za chwilę. Janković znowu przełamała podanie Radwańskiej, ale znowu nie potrafiła wykorzystać tej przewagi.

W tie-breaku przewaga Polki była wyraźna i nasza tenisistka wygrała go 7-3.

Przegranie seta wyraźnie podłamało 32-letnią Serbkę. W drugiej partii prezentowała się słabo, natomiast krakowianka nie odpuszczała ani na chwilę, spokojnie punktując rywalkę.

Ostatecznie Radwańska wygrała seta do zera, a całe spotkanie po godzinie i 26 minutach.

W drugiej rundzie Polka zagra z Amerykanką Christinę McHale, która pokonała Brytyjkę Katie Boulter 3:6, 7:5, 6:3.

I runda gry pojedynczej:

Agnieszka Radwańska (Polska, 9.) - Jelena Janković (Serbia) 7:6 (7-3), 6:0

Bethanie Mattek-Sands (USA) - Magda Linette (Polska) 1:6, 6:2, 6:3

Angelique Kerber (Niemcy, 1.) - Irina Falconi (USA) 6:4, 6:4



Kirsten Flipkens (Belgia) - Misaki Doi (Japonia) 6:4, 6:3

Magdalena Rybarikova (Słowacja) - Monica Niculescu (Rumunia) 6:4, 6:1



Tatjana Malek (Niemcy) - Anastazja Potapowa (Rosa) 6:3, 2:2, krecz Potapowej

Coco Vandeweghe (USA, 24.) - Mona Barthel (Niemcy) 7:5, 6:2



Sorana Cirstea (Rumunia) - Kiki Bertens (Holandia, 23.) 7:6 (7-4), 7:5



Garbine Muguruza (Hiszpania, 14.) - Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 6:2, 6:4



Varvara Lepchenko (USA) - Lauren Davis (USA, 28.) 6:4, 7:5



Viktorija Golubic (Szwajcaria) - Zhang Shuai (Chiny, 30.) 6:3, 6:7 (2-7), 6:1



Zarina Dijas (Kazachstan) - Xinyun Han (Chiny) 6:3, 6:4



Arina Rodionova (Australia) - Anastazja Pawljuczenkowa (Rosja, 16.) 3:6, 7:6 (8-6), 9:7

Christina McHale (USA) - Katie Boulter (Wielka Brytania) 3:6, 7:5, 6:3



Karolina Pliszkova (Czechy, 3.) - Jewgienia Rodina (Rosja) 6:1, 6:4



Denisa Allertova (Czechy) - Risa Ozaki (Japonia) 7:6 (7-5), 2:6, 6:3



Yanina Wickmayer (Belgia) - Kateryna Bondarenko (Ukraina) 6:2, 7:5



Polona Hercog (Słowenia) - Annika Beck (Niemcy) 6:2, 6:1



Petra Martić (Chorwacja) - Daria Gavrilova (Australia, 20.) 6:4, 2:6, 10:8