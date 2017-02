Urszula Radwańska: Wyolbrzymione przez media

Minionego roku Urszula Radwańska nie może zaliczyć do udanych. Kontuzja i choroba wymusiły na niej przerwę w treningach. W programie "Dzień Dobry TVN" młodsza z sióstr Radwańskich opowiedziała co robi teraz, a także o relacjach z ojcem Piotrem Robertem Radwańskim.

"Ludzie zawsze będą chcieli znaleźć powód do sensacji, czy do tego, żeby nas skłócić. Wiem jak jest, moja rodzina wie i moi przyjaciele też. Najbliższe otoczenie wie, że wcale nie ma jakiegoś konfliktu między nami a tatą. To jest wyolbrzymione przez media" - stwierdziła Urszula Radwańska.



Tenisistka mówiła również o tym, jak reaguje na krytyczne komentarze pojawiające się w internecie pod jej adresem, a także o wielu innych kwestiach.



W najnowszym notowaniu rankingu WTA Tour młodsza z sióstr Radwańskich zajmuje dopiero 283. miejsce. Agnieszka plasuje się na szóstej pozycji.

Ranking WTA Tour 1. Serena Williams 2. Angelique Kerber 3. Karolina Pliszkova 4. Simona Halep 5. Dominika Cibulkova 6. Agnieszka Radwańska 96. Magda Linette 212. Katarzyna Piter 268. Paula Kania 279. Magdalena Fręch Zobacz pełną tabelę

