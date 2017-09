Turniej WTA w Wuhan. Agnieszka Radwańska pokonała Magdalenę Rybarikovą

Agnieszka Radwańska pokonała Słowaczkę Magdalenę Rybarikovą 6:4, 7:5 w pierwszej rundzie turnieju w chińskim Wuhan.

W ubiegłym tygodniu Radwańska miała grać w Tokio, ale wycofała się z turnieju z powodu grypy. Występ Polki w Wuhan również stał pod znakiem zapytania, ale nasza rakieta numer jeden przystąpiła do rywalizacji. W pierwszej rundzie rywalką Polki była Słowaczka Magdalena Rybarikova, która rewelacyjnie spisała się w Wimbledonie, gdzie dotarła aż do półfinału.



Na początku spotkania zawodniczki zgodnie wygrywały gemy przy własnym podaniu. W trzecim przed szansą na przełamanie stanęła Rybarikova. Radwańska posłała piłkę w aut i rywalka objęła prowadzenie 2:1. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego odrobiła straty w ósmym gemie, kiedy to błąd popełniła rywalka. Słowaczka ruszyła do siatki i wyrzuciła piłkę poza kort (4:4). W następnym gemie Rybarikova miała break pointa. Rozstawiona z "dziewiątką" Radwańska wyszła z opresji, a za chwilę rozstrzygnęła gema na swoją korzyść. Polka poszła za ciosem. Przy serwisie Słowaczki miała dwie piłki setowe. Jedną Rybarikova obroniła, ale drugiej już nie dała rady (6:4).



Drugi set rozpoczął się źle dla naszej tenisistki. Już w gemie otwarcia znalazła się w defensywie. Rybarikova miała aż pięć szans na przełamanie i w końcu to wykorzystała. Wyraźnie podrażniona Radwańska zabrała się do pracy i na efekty nie trzeba było długo czekać. Polka wygrała cztery gemy z rzędu! Rybarikova przerwała świetną serię Radwańskiej w szóstym gemie, ale wydawało się, że krakowianka panuje na korcie. Polka prowadziła wysoko 5:2 i miała nawet dwa meczbole, których jednak nie wykorzystała. Nagle sytuacja na korcie odwróciła się o 180 stopni. To Słowaczka przejęła inicjatywę. Radwańska starała się grać bezpiecznie, ale to była woda na młyn rywalki. Rybarikova doprowadziła do stanu 5:5! Na szczęście w 11. gemie Radwańska utrzymała własne podanie. W kolejnym, przy podaniu Rybarikovej, znów Polka miała dwie piłki meczowe i tym razem to wykorzystała. Znakomity return Polki zakończył to nerwowe spotkanie.



W poniedziałek odpadły bohaterki US Open - triumfatorka Stephens i jej finałowa rywalka Keys. Stephens przegrała z Chinką Wang Qiang 2:6, 2:6, a Keys z Varvarą Lepchenko (USA) 2:6, 6:7 (4-7). Dzień wcześniej w pierwszej rundzie Magda Linette pokonała Estonkę Anett Kontaveit 7:5, 6:4.



W drugiej rundzie Radwańska zmierzy się z lepszą z pary Daria Gavrilova (Australia) - Julia Goerges (Niemcy). Linette spotka się z Czeszką Kateriną Siniakovą.

Agnieszka Radwańska (Polska, 9) - Magdalena Rybarikova (Słowacja) 6:4, 7:5

