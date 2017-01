Turniej WTA w Shenzhen: Agnieszka Radwańska - Sorana Cirstea 6:0, 6:3

Rozstawiona z "jedynką" Agnieszka Radwańska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Shenzhenie. Polka, która broni tytułu, w drugiej rundzie pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę 6:0, 6:3.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

W poniedziałek Radwańska męczyła się z zajmującą 103. miejsce w rankingu Chinką Ying-Ying Duan. 27-letnia krakowianka była w poważnych tarapatach. W decydującym secie rywalka miała trzy piłki meczowe. Radwańska wyszła z opresji i przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść 6:2, 6:7 (4-7), 7:5. Cirstea również stoczyła trzysetowy bój w pierwszej rundzie. Rumunka pokonała Słowaczkę Kristinę Kucovą 6:3, 4:6, 6:4.



W światowym rankingu Polkę i Rumunkę dzieli przepaść. Nasza tenisistka plasuje się na trzecim miejscu, a Cirstea zajmuje 78. lokatę.

Pierwszy gem spotkania był bardzo wyrównany. Radwańska potrzebowała aż pięciu break-pointów, żeby złamać opór rywalki. Lepszego otwarcia Polka nie mogła sobie wymarzyć. Wydawało się, że Cirstea także w kolejnych gemach wysoko zawiesi poprzeczkę faworytce. 26-letnia tenisistka nie miała jednak zbyt wiele do powiedzenia. Radwańska po prostu grała zbyt dobrze. Tradycyjnie Polka wyśmienicie spisywała się w obronie. Nie było dla niej straconych piłek, co wyprowadzało z równowagi rywalkę. Obrończyni tytułu popisywała się także wieloma udanymi uderzeniami w ofensywie. Cirstea tylko momentami nawiązywała w miarę wyrównaną walkę. Dominacja Radwańskiej w pierwszym secie nie podlegała dyskusji, o czym świadczy wynik pierwszej partii. Polka nie oddała rywalce ani jednego gema, czyli zafundowała jej tzw. tenisowy "rowerek". Pierwszy set trwał 36 minut.

Cirstea nie załamała się klęską w pierwszej partii i drugą rozpoczęła w imponującym stylu. Inna sprawa, że sporo błędów popełniała Radwańska, czym ułatwiała zadanie rywalce. Rumunka prowadziła już 3:0 z jednym przełamaniem. W czwartym gemie Cirseta miała break pointa na 4:0, ale Radwańska obroniła się swoim firmowym zagraniem - precyzyjnym dropszotem. To było kluczowy moment tej partii. Polka wygrała gema przy własnym podaniu i rozpoczęła odrabianie strat. - Na chwilę straciłam koncentrację na początku drugiego seta - mówiła Radwańska tuż po spotkaniu.



Krakowianka wróciła do swojej dobrej gry, jaką prezentowała w pierwszej partii, a Cirstea coraz częściej się myliła. Radwańska szybko doprowadziła do remisu 3:3. Potem zrezygnowana Rumunka już nie podjęła walki. Od stanu 0:3, Radwańska wygrała sześć gemów z rzędu!

To był ósmy pojedynek Radwańskiej z Cirsteą. Bilans jest zdecydowanie na korzyść podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego, która wygrała aż sześć spotkań.



W ćwierćfinale nasza rakieta numer jeden zmierzy się z lepszą z pary Cwetana Pironkowa (Bułgaria) - Alison Riske (USA, 8).

Po chińskim turnieju Polka przeniesie się do Sydney, a następnie zagra w wielkoszlemowym Australian Open.

Agnieszka Radwańska (Polska, 1) - Sorana Cirstea (Rumunia) 6:0, 6:3

