Tak wyglądał pierwszy taniec Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt zachwycili weselnych gości swoim pierwszym tańcem. Do sieci trafił filmik z tańczącą parą młodą, który szybko stał się bardzo popularny w internecie.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska i Dawid Celt wzięli ślub /Marek Lasyk /East News

Radwańska i Celt wzięli ślub w kościele oo. Paulinów na Skałce w Krakowie. Wesel odbyło się natomiast w Hotelu Dwór w podkrakowskich Tomaszowicach.

Reklama

Młoda para swoim pierwszym tańcem na weselu zrobiła prawdziwe show. Radwańska i Celt zatańczyli do piosenki Eda Sheerana "Shape of you". Początek tańca poprzedził natomiast fragment utworu "Diamonds" Rihanny.

Po reakcjach weselnych gości można śmiało powiedzieć, że taniec bardzo im się podobał. Nowożeńcy na koniec otrzymali gromkie brawa.



Dawid Celt jest wieloletnim partnerem Agnieszki Radwańskiej. Sam grał w tenisa, ale jego karierę przerwała poważna kontuzja.

- Dawida wybrałam kilka lat temu i na pewno go nie zmienię - uśmiechała się Radwańska w rozmowie z Interią.



Agnieszka Radwańska i Dawid Celt wzięli ślub. Galeria 1 26 fot. TRICOLORS Autor zdjęcia: Źródło: East News 26

AK