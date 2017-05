Roland Garros. Agnieszka Radwańska i Magda Linette poznały rywalki

Los okazał się łaskawy dla Agnieszki Radwańskiej. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu Polka zagra z Francuzką Fioną Ferro.

W światowym rankingu Ferro zajmuje dopiero 201. miejsce.

Magda Linette również trafiła na reprezentantkę gospodarzy. 25-letnia Polka zagra z Alize Lim, która plasuje się na 256. pozycji w klasyfikacji WTA Tour.



Radwańska wraca do rywalizacji po blisko miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Nasza rakieta numer jeden zmagała się ze stanem zapalnym w prawej stopy, a także leczyła nadgarstek. Z tego powodu wycofała się z turniejów w Madrycie i Rzymie.

"Mączka" nigdy nie należała do ulubionych nawierzchni krakowianki. W ubiegłym roku w Paryżu dotarła do 1/8 finału. Odpadła z turnieju przegrywając z Bułgarką Cwetaną Pironkową. To spotkanie było kilka razy przerywane przez deszcz. Najlepszy wynik na kortach Rolanda Garrosa osiągnęła w 2013 roku, kiedy grała w ćwierćfinale.

Obecny sezon nie należy do udanych dla Radwańskiej. Na początku roku wystąpiła w finale turnieju w Sydney, ale później było już znacznie gorzej. Słabe wyniki spowodowały spadek w rankingu WTA Tour. W najnowszym notowaniu Polka zajmuje 10. miejsce.

W pierwszej rundzie interesująco zapowiada się pojedynek obrończyni tytułu Hiszpanki Garbine Muguruzy ze zwyciężczynią Rolanda Garrosa sprzed siedmiu lat Włoszką Francescą Schiavone. Trudną rywalkę na otwarcie wylosowała Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber, którą czeka starcie z Rosjanką Jekateriną Makarową.



