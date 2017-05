Roland Garros. Agnieszka Radwańska - Fiona Ferro NA ŻYWO

Agnieszka Radwańska gra z reprezentantką Francji Fioną Ferro w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, który odbywa się w Paryżu. Śledź relację na żywo w Interii.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

Spotkanie zostało przeniesione na kort nr. 2, gdyż na korcie nr. 1 przedłużał się pojedynek Tomasza Berdycha z Janem Lennardem Struffem.



Ferro, która od organizatorów otrzymała "dziką kartę", w światowym rankingu sklasyfikowana jest na 208. miejscu. Radwańska natomiast jest 10. Na papierze zdecydowaną faworytką jest krakowianka. To będzie pierwszy pojedynek tych tenisistek.



Forma Radwańskiej jest wielką niewiadomą. Nasza rakieta numer jeden od blisko miesiąca nie brała udziału w żadnym turnieju. Z powodu kontuzji prawej stopy wycofała się z zawodów w Madrycie i Rzymie. Na dodatek, leczyła również uraz nadgarstka. Ostatni raz na korcie oglądaliśmy Polkę w Stuttgarcie.



Obecny sezon nie należy do udanych dla Radwańskiej. Na początku roku wystąpiła w finale turnieju w Sydney, ale później było już znacznie gorzej. Słabe wyniki spowodowały spadek w rankingu WTA Tour. Na koniec ubiegłego roku podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zajmowała trzecie miejsce, a obecnie zamyka pierwszą dziesiątkę. W Paryżu Polka jest rozstawiona z "dziewiątką".



"Mączka" nigdy nie należała do ulubionych nawierzchni krakowianki. W ubiegłym roku w Paryżu dotarła do 1/8 finału. Odpadła z turnieju przegrywając z Bułgarką Cwetaną Pironkową. To spotkanie było kilka razy przerywane przez deszcz. Najlepszy wynik na kortach Rolanda Garrosa osiągnęła w 2013 roku, kiedy grała w ćwierćfinale.

Zwyciężczyni meczu Radwańska - Ferro w drugiej rundzie zagra z Alison van Uytvanck.

Belgijka, która do głównej drabinki paryskiego turnieju dostała się z kwalifikacji, pokonała na otwarcie Japonkę Naomi Osakę 6:3, 7:5.

Van Uytvanck zajmuje 113. miejsce w rankingu WTA, ale udowodniła już, że może być bardzo groźna na kortach ziemnych - dwa lata temu dotarła w Rolandzie Garrosie do ćwierćfinału.