Roland Garros. Agnieszka Radwańska - Fiona Ferro 6:1, 6:1 w I rundzie

Agnieszka Radwańska wygrała z reprezentantką Francji Fioną Ferro 6:1, 6:1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, który odbywa się w Paryżu. To był pierwszy mecz Polki po kilkutygodniowej przerwie.

Spotkanie zostało przeniesione na kort nr. 2, gdyż na korcie nr. 1 przedłużał się pojedynek Tomasza Berdycha z Janem-Lennardem Struffem.



Ferro, która od organizatorów otrzymała "dziką kartę", w światowym rankingu sklasyfikowana jest na 208. miejscu. Radwańska natomiast jest 10. Na papierze zdecydowaną faworytką była krakowianka. I to się potwierdziło na korcie.

Polka grała zdecydowanie równiej, choć nie była za bardzo agresywna to i tak zakończyła spotkanie z 19 kończącymi uderzeniami.



Co prawda Francuzka miała ich 24, to popełniła również zdecydowanie więcej niewymuszonych błędów - 29, przy tylko sześciu naszej tenisistki.



To było kluczem do tego pojedynku, szczególnie że 20-letnia Ferro popełniała je czasami w bardzo prostych sytuacjach.

Poza tym reprezentantka gospodarzy miała problemy z wygrywaniem przy własnym podaniu, jej skuteczność pierwszego serwisu wyniosła zaledwie 43 procent (13 na 30).

Ferro zanotowała dwa podwójne błędy serwisowe, a 28-letnia krakowianka tylko jeden, za to miała cztery asy.



To był pierwszy pojedynek tych tenisistek.

Taki mecz, który trwał zaledwie godzinę i siedem minut wydaje się, że był potrzebny naszej tenisistce. Forma Radwańskiej jest wielką niewiadomą. Nasza rakieta numer jeden od blisko miesiąca nie brała udziału w żadnym turnieju. Z powodu kontuzji prawej stopy wycofała się z zawodów w Madrycie i Rzymie. Na dodatek leczyła również uraz nadgarstka. Ostatni raz, przed występem w Rolandzie Garrosie, na korcie oglądaliśmy Polkę w Stuttgarcie.



Obecny sezon nie należy do udanych dla Radwańskiej. Na początku roku wystąpiła w finale turnieju w Sydney, ale później było już znacznie gorzej. Słabe wyniki spowodowały spadek w rankingu WTA Tour. Na koniec ubiegłego roku podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zajmowała trzecie miejsce, a obecnie zamyka pierwszą dziesiątkę. W Paryżu Polka jest rozstawiona z "dziewiątką".



"Mączka" nigdy nie należała do ulubionych nawierzchni krakowianki. W ubiegłym roku w Paryżu dotarła do 1/8 finału. Odpadła z turnieju przegrywając z Bułgarką Cwetaną Pironkową. To spotkanie było kilka razy przerywane przez deszcz. Najlepszy wynik na kortach Rolanda Garrosa osiągnęła w 2013 roku, kiedy grała w ćwierćfinale.

Radwańska w drugiej rundzie zagra z Alison van Uytvanck.

Belgijka, która do głównej drabinki paryskiego turnieju dostała się z kwalifikacji, pokonała na otwarcie Japonkę Naomi Osakę 6:3, 7:5.

Van Uytvanck zajmuje 113. miejsce w rankingu WTA, ale udowodniła już, że może być bardzo groźna na kortach ziemnych - dwa lata temu dotarła w Rolandzie Garrosie do ćwierćfinału.

Paweł Pieprzyca

