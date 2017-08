Rankingi WTA. Awans Garbine Muguruzy. Agnieszka Radwańska nadal 10.

Hiszpańska tenisistka Garbine Muguruza po triumfie w turnieju w Cincinnati awansowała w rankingu WTA Tour z szóstego miejsca na trzecie. Liderką pozostała Czeszka Karolina Pliszkova, a Agnieszka Radwańska zachowała 10. pozycję.

Muguruza wymieniła się pozycjami na światowej liście z Niemką polskiego pochodzenia Angelique Kerber, która w Cincinnati odpadła w drugiej rundzie. Radwańska również startowała w tej imprezie i przegrała mecz otwarcia. Krakowiankę w tym tygodniu czeka obrona punktów za wywalczony przed rokiem tytuł w New Haven.

Szansę na zepchnięcie Pliskovej z fotela liderki miała w niedzielę druga w zestawieniu Simona Halep. By tak się stało musiała jednak pokonać w finale w Cincinnati Muguruzę, co jej się nie udało. Była to kolejna zmarnowana okazja Rumunki na zostanie pierwszą rakietą świata.

O dwa miejsca w rankingu poprawiła się Magda Linette i jest 82.

W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Finals, prowadzenie objęła Muguruza, przed Halep i Switoliną. Radwańska spadła o dwie pozycje i jest 31., a Linette 87.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 21 sierpnia:

1. (1) Karolina Pliszkova (Czechy) 6390 pkt

2. (2) Simona Halep (Rumunia) 6150

3. (6) Garbine Muguruza (Hiszpania) 5860

4. (4) Jelina Switolina (Ukraina) 5650

5. (5) Caroline Wozniacki (Dania) 5350

6. (3) Angelique Kerber (Niemcy) 5146

7. (7) Johanna Konta (W.Brytania) 4750

8. (8) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4410

9. (9) Venus Williams (USA) 4216

10. (10) Agnieszka Radwańska (Polska) 3855

82. (84) Magda Linette (Polska) 728

233. (236) Katarzyna Piter (Polska) 223

241. (241) Magdalena Fręch (Polska) 217

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Garbine Muguruza (Hiszpania) 5068 pkt

2. Simona Halep (Rumunia) 5015

3. Jelina Switolina (Ukraina) 4575

4. Karolina Pliszkova (Czechy) 4367

5. Caroline Wozniacki (Dania) 4170

6. Venus Williams (USA) 3832

7. Johanna Konta (W.Brytania) 3646

8. Jelena Ostapenko (Łotwa) 3364

9. Kristina Mladenovic (Francja) 2867

10. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2776

31. Agnieszka Radwańska (Polska) 1149

87. Magda Linette (Polska) 531