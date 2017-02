Ranking WTA Tour: Agnieszka Radwańska na szóstym miejscu

Agnieszka Radwańska utrzymała szóste miejsce w najnowszym notowaniu rankingu WTA Tour. Liderką jest Amerykanka Serena Williams.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /PAP/EPA

Ostatnia nasza rakieta numer jeden nie ma zbyt dobrej passy. Radwańska szybko pożegnała się z Australian Open odpadając już w drugiej rundzie. Potem były turnieje w Dausze i Dubaju. Tam również nie powiodło się podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego. Swój udział zakończyła odpowiednio w drugiej i trzeciej rundzie.



Radwańska rozpoczynała sezon jako numer trzy na świecie. Od miesiąca Polka zajmuje szóste miejsce. 27-letnia tenisistka musi jednak uważać, bo niewielką stratę ma do niej Hiszpanka Garbine Muguruza, która jest "oczko" niżej.



W tym tygodniu nie zobaczymy Radwańskiej na korcie. Wszystko wskazuje na to, że wystąpi dopiero w amerykańskim Indian Wells. Ten turniej rozpocznie się 8 marca.



W czołowej "10" rankingu nie zaszły większe zmiany. Do tego doborowego grona "wskoczyła" Ukraina Jelina Switolina (awans z 13. na 10. miejsce).



Oprócz Radwańskiej, w pierwszej "setce" mamy jeszcze tylko jedną zawodniczkę. Na 93. pozycji (awans o trzy) sklasyfikowana jest Magda Linette.

RK



Czołówka rankingu WTA Tour (stan na 27.02.2017):

1. (1.) Serena Williams (USA) 7780

2. (2.) Angelique Kerber (Niemcy) 7405

3. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 5640

4. (4.) Simona Halep (Rumunia) 5172

5. (5.) Dominika Cibulkova (Słowacja) 5075

6. (6.) Agnieszka Radwańska (Polska) 4670

7. (7.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 4585

8. (8.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 3915

9. (9.) Madison Keys (USA) 3897

10. (13.) Jelina Switolina (Ukraina) 3890

...

93. (96.) Magda Linette (Polska) 659

213. (210.) Katarzyna Piter (Polska) 248

264. (264.) Paula Kania (Polska) 174

284. (279.) Magdalena Fręch (Polska) 160

337. (319.) Urszula Radwańska (Polska) 118

