Ranking WTA. Karolina Pliszkova nową liderką. Agnieszka Radwańska 10.

Czeszka Karolina Pliszkova została nową liderką rankingu WTA Tour. Zastąpiła na prowadzeniu Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber. Agnieszka Radwańska utrzymała 10. miejsce.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

W wielkoszlemowym Wimbledonie Pliszkova była jedną z głównych faworytek. Na londyńskiej trawie rozstawiona z trójką Czeszka sensacyjnie odpadła już w drugiej rundzie. Za burtę wyrzuciła ją rewelacja zakończonego w niedzielę turnieju Słowaczka Magdalena Rybarikova. Nie przeszkodziło to Pliszkovej zasiąść, po raz pierwszy w karierze, w fotelu liderki światowego rankingu. Stało się tak ponieważ Kerber nie obroniła punktów za występ w finale Wimbledonu w ubiegłym roku. Niemka polskiego pochodzenia w tegorocznej edycji odpadła w czwartej rundzie i spadła z pierwszego na trzecie miejsce.



Duży skok, o 10 miejsc, zanotowała triumfatorka Wimbledonu Hiszpanka Garbine Muguruza, która jest obecnie piąta. O trzy lokaty awansowała Brytyjka Johanna Konta (z 7. na 4. miejsce). Ogromne powody do zadowolenia ma Rybarikova. Słowaczka, która sensacyjnie dotarła do półfinału Wimbledonu (przegrała wówczas z Muguruzą), przesunęła się aż o 54 lokaty i obecnie sklasyfikowana jest na 33. miejscu.



Radwańska utrzymała 10. miejsce w rankingu. Nasza rakieta numer jeden, w swoim ulubionym turnieju w Wimbledonie, dotarła do czwartej rundy, w której musiała uznać wyższość Rosjanki Swietłany Kuzniecowej.



Druga Polka w pierwszej "100" rankingu, Magda Linette zajmuje 78. miejsce, czyli takie samo jak w poprzednim notowaniu.

Prowadzenie w zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju - WTA Finals, objęła Halep. Wyprzedza Pliszkovą i Muguruzę. Radwańska jest 31. (poprzednio 40.).

Czołówka rankingu WTA Tour (stan na 17.07.2017):

1. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 6855

2. (2.) Simona Halep (Rumunia) 6670

3. (1.) Angelique Kerber (Niemcy) 5975

4. (7.) Johanna Konta (W. Brytania) 5110

5. (15.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 4990

6. (5.) Jelina Switolina (Ukraina) 4935

7. (6.) Caroline Wozniacki (Dania) 4780

8. (8.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4500

9. (11.) Venus Williams (USA) 4461

10. (10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 3985

...

78. (78.) Magda Linette (Polska) 775

224. (218.) Katarzyna Piter (Polska) 232

259. 252.) Magdalena Fręch (Polska) 191

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Simona Halep (Rumunia) 4020 pkt

2. Karolina Pliszkova (Czechy) 3827

3. Garbine Muguruza (Hiszpania) 3793

4. Venus Williams (USA) 3667

5. Jelina Switolina (Ukraina) 3570

6. Johanna Konta (W. Brytania) 3455

7. Jelena Ostapenko (Łotwa) 3362

8. Caroline Wozniacki (Dania) 3216

9. Kristina Mladenovic (Francja) 2837

10. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2585

...

31. Agnieszka Radwańska (Polska) 1043

