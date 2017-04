Radwańska po porażce z Makarową: Muszę czekać na mój czas

Agnieszka Radwańska po miesięcznej przerwie wróciła na kort, ale błyskawicznie odpadła z turnieju w Stuttgarcie. - Potrzebuję więcej treningów i meczów na "mączce" - powiedziała Polka po porażce w pierwszej rundzie z Jekateriną Makarową.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP Agnieszka Radwańska Agnieszka Radwańska - Jekaterina Makarowa 2:6, 4:6 w I rundzie WTA w Stuttgarcie

Radwańska niedawno mówiła, że przy każdej zmianie nawierzchni potrzeba nieco czasu na przyzwyczajenie się. Uznała wówczas, że w przypadku "cegły" wystarczyć powinien tydzień lub dwa. W Stuttgarcie zaliczyła pierwszy występ na tej nawierzchni - przegrała na otwarcie z Rosjanką Jekateriną Makarową 2:6, 4:6.

Reklama

- Z pewnością potrzebuję więcej treningów i meczów na "mączce". Sprawność i sposób poruszania się po korcie są w tym wypadku bardzo ważne - oceniła.

W tym sezonie, jak na razie, ósma rakieta świata przeżywa trudne chwile. W pierwszej połowie stycznia dotarła do finału w Sydney, ale w każdym z sześciu kolejnych turniejów wygrywała maksimum jeden mecz.

- To ciężki początek sezonu. Nie osiągałam wyników, jakie bym chciała. Muszę po prostu czekać na mój czas, odnaleźć swój rytm i robić swoje - zaznaczyła 28-letnia Polka.

Z Makarową zmierzyła się po raz dziewiąty. Trzeci raz lepsza okazała się Rosjanka, dla której również był to pierwszy w sezonie pojedynek na korcie ziemnym.

- To był bardzo trudny mecz. Jestem szczęśliwa, pokazałam dziś dobry tenis i przeszłam do kolejnej rundy. Próbowałam zapomnieć o tym, że przegrywałam z Agnieszką i starałam się pamiętać, jak ją pokonywałam. Do tej nawierzchni trzeba się przygotować, przyzwyczaić... wtedy dopiero można odnaleźć ponownie swoją grę - podsumowała Makarowa (43. WTA).

Tym samym w Stuttgarcie nie dojdzie na pewno w drugiej rundzie do spotkania Radwańskiej z Marią Szarapową. Rosjanka w środę rozegra mecz otwarcia z Włoszką Robertą Vinci, który będzie jej pierwszym oficjalnym występem po zakończonej we wtorek 15-miesięcznej dyskwalifikacji za doping.

Polka była jedną z tenisistek, która przyznała, że jest przeciwna przyznawaniu Szarapowej tzw. dzikich kart, dzięki czemu pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych ma zagwarantowane miejsce w głównej drabince w niemieckiej imprezie oraz w majowych zawodach w Rzymie i Madrycie. W sprawę wmieszał się agent byłej liderki rankingu WTA Max Eisenbud, który Radwańską i Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki nazwał czeladniczkami, które liczą na korzyści związane z wykluczeniem Rosjanki, w tym zwiększenie szans na upragniony triumf w Wielkim Szlemie.

Zapytana po meczu z Makarową o reakcję na słowa Eisenbuda krakowianka - cytowana na portalu społecznościowym przez dziennikarza "The Times" Stuarta Frasera - skwitowała: "Kim jest Max? Kim jest ten facet? To mój komentarz w tej sprawie".