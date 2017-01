Australian Open. Radwańska popisała się "hot-dogiem" w starciu z Pironkową

"Hot-dog" to jedno z najtrudniejszych, ale też najefektowniejszych zagrań w tenisie. We wtorek popisała się nim Agnieszka Radwańska. Mecz z Cwetaną Pironkową trwa. Dołącz no naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska w starciu z Cwetaną Pironkovą /PAP/EPA

Zobacz relację na żywo z meczu Agnieszka Radwańska - Cwetana Pironkowa!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Takie zagrania kibice tenisa lubią najbardziej! Agnieszka Radwańska znów popisała się tzw. "hot-dogiem". W czwartym gemie drugiego seta, przy prowadzeniu 2:1 Pironkowej, krakowianka w znakomitym stylu wyszła z opresji.

Wydawało się, że już nie uratuje piłki zagranej przez Bułgarkę, ale zrobiła tak:



Fenomenalne zagranie Polki przyniosły jej punty, dzięki czemu doprowadziła do stanu 2:2. Chwilę potem Pironkowa znów lobowała, ale Agnieszka tym razem nie zdecydowała się na tak ryzykowne zagranie.



Radwańska to jedna z najefektowniej grających tenisistek światowej czołówki. Jest specjalistką od pięknych i spektakularnych zagrań. W listopadzie odebrała nagrodę za "Zagranie roku 2016". Co ciekawe, to wyróżnienie trafiło w jej ręce już po raz czwarty z rzędu.



Być może wtorkowy "hot-dog" również otrzyma nominację.

Mecz trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.