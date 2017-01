Australian Open. Agnieszka Radwańska zagra z Mirjaną Luczić-Baroni w 2. rundzie

Chorwacka tenisistka Mirjana Luczić-Baroni będzie rywalką Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Zdecydowaną faworytką będzie Polka.

Zdjęcie Mirjana Luczić-Baroni /AFP

Luczić-Baroni wygrała we wtorek z Chinką Qiang Wang 4:6, 6:3, 6:4. Dzięki temu awansowała do drugiej rundy Australian Open, czym wyrównała najlepsze osiągnięcie w karierze.

Luczić-Baroni zajmuje 79. miejsce w rankingu WTA. Ma 35 lat, a na zawodowych kortach grywa od 1997 roku. W 2002 roku zrobiła sobie długą przerwę i do rywalizacji wróciła w 2010 roku. W całej karierze zarobiła na kortach ponad 3 mln dolarów.



Australian Open nie jest jednak jej wymarzonym turniejem. Najwyżej doszła do drugiej rundy, a było to w... 1998 roku. W kolejnych siedmiu występach na kortach w Melbourne odpadła po pierwszej rundzie.



Najwyżej w karierze zajmowała 32. miejsce w rankingu WTA. Z 263 zawodowych meczów wygrała 115, a 148 razy schodziła z kortu pokonana.



Jeszcze w środę Chorwatka zagra w deblu z Niemką Andreą Petković przeciwko Monice Niculescu z Rumunii i Abigail Spears z USA. Z Radwańską zmierzy się prawdopodobnie w czwartek.