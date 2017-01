Australian Open: Agnieszka Radwańska - Cwetana Pironkowa na żywo

Agnieszka Radwańska gra z Bułgarką Cwetaną Pironkową w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zobacz relację na żywo z meczu Agnieszka Radwańska - Cwetana Pironkowa!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Radwańska rozpoczęła sezon w chińskim Shenzhenie, gdzie nie udało jej się obronić tytułu. W silnie obsadzonym turnieju w Sydney nasza rakieta numer jeden dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość reprezentantki Wielkiej Brytanii Johanny Konty.



Pierwszą rywalką 27-letniej krakowianki w tegorocznym Australian Open jest Bułgarka Cwetana Pironkowa. Zawodniczki znają się doskonale. Do tej pory spotkały się na korcie 12 razy, Bilans jest zdecydowanie na korzyść Radwańskiej, która wygrała aż dziewięć pojedynków. Ostatni raz obie panie spotkały się w ubiegłym roku na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Mecz 1/8 finału miał bardzo nietypowy przebieg. Z powodu opadów deszczu spotkanie przerwano przy stanie 6:2, 3:0 dla Radwańskiej. Rywalizację dokończono dwa dni później. Lepsza okazała się Pironkowa, która ostatecznie wygrała 2:6, 6:3, 6:3.



W światowym rankingu Radwańska sklasyfikowana jest na trzecim miejscu, a Bułgarka na 64. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego w Australian Open dwukrotnie dotarła do półfinału. Pironkowej natomiast nigdy nie udało się osiągnąć w Melbourne trzeciej rundy.



Zwyciężczyni pojedynku w drugiej rundzie zmierzy się z Chorwatką Mirjaną Lucić-Baroni, która pokonała Chinkę Qiang Wang 4:6, 6:3, 6:4.



We wtorek z rywalizacją z grze pojedynczej pożegnała się Magda Linette, która przegrała z reprezentantką Luksemburga Mandy Minellą 5:7, 4:6. Dzień wcześniej z turnieju odpadł Jerzy Janowicz. Polak po pięciosetowym boju musiał uznać wyższość rozstawionego z "siódemką" Chorwata Marina Cilicia.

