Agnieszka Radwańska - Ying-Ying Duan w ćwierćfinale WTA Sydney

Agnieszka Radwańska gra z Ying-Ying Duan w ćwierćfinale turnieju WTA w Sydney. Sprawdzaj wynik na żywo na Interii.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /Brett Hemmings /Getty Images

Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z tego meczu

Reklama

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

Ze 103. w rankingu WTA Chinką krakowianka się zmierzy po raz drugi w karierze. Poprzedni miał miejsce... w ubiegłym tygodniu. Będąca rówieśniczką 27-letniej Radwańskiej Azjatka sprawiła jej sporo trudności w pierwszej rundzie turnieju w Shenzhenie - podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała 6:2, 6:7 (4-7), 7:5, broniąc trzy piłki meczowe.

- Teraz wiem, czego się spodziewać po Duan. Nasz poprzedni pojedynek był trzygodzinną bitwą. Byłam wtedy o punkt od powrotu do domu. Teraz wiem, co robić i jak to będzie wyglądać. Zamierzam się cieszyć grą - zapowiedziała Polka, która jest trzecią rakietą świata.

Będzie to jej drugi mecz w Sydney, bowiem na otwarcie miała "wolny los". Później przeniesie się do Melbourne, gdzie od poniedziałku będzie się toczyć rywalizacja w wielkoszlemowym Australian Open.

Na zwyciężczynię pojedynku pomiędzy Radwańską a Duan czeka już Barbora Strycova. Czeszka pokonała rozstawioną z numerem 10. reprezentantkę Danii Caroline Wozniacki 7:5, 6:7 (6-8), 6:4.

Drugą parę półfinałową tworzą Kanadyjka Eugenie Bouchard i Brytyjka Johanna Konta (6.).



Ćwierćfinały gry pojedynczej:

Barbora Strycova (Czechy) - Caroline Wozniacki (Dania, 10.) 7:5, 6:7 (6-8), 6:4



Eugenie Bouchard (Kanada) - Anastazja Pawljuczenkowa (Rosja) 6:2, 6:3



Johanna Konta (Wielka Brytania, 6.) - Daria Kasatkina (Rosja) 6:3, 7:5